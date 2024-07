Neustadt: Pfälzische Weinkönigin wird von "PfalzweinBotschafter" abgelöst

per Mail teilen

Die diesjährige Wahl der Pfälzischen Weinkönigin im Oktober ist anders als sonst. Wie der Verein Pfalzwein e.V. mitteilt, wird es das Amt der Pfälzer Weinkönigin nicht mehr geben, dafür aber "PfalzweinBotschafter". In diesem Jahr steht zum ersten Mal auch ein Mann zur Wahl.

Nachdem der Verein Pfalzwein e.V. im Frühjahr zum ersten Mal auch Männer dazu aufgerufen hat, sich zu bewerben, stehen jetzt drei Kandidaten zur Wahl: Lara Karr aus Weisenheim am Berg, Denise Stripf aus Bad Dürkheim und Manuel Reuther aus Forst. Sie sollen am 4. Oktober im Saalbau in Neustadt antreten, um "PfalzweinBotschafter" oder "PfalzweinBotschafterin" zu werden.

Wie Pfalzwein e.V. mitteilt, werden die PfalzweinBotschafter anders als die Pfälzer Weinkönigin keine Krone mehr tragen, sondern eine moderne Anstecknadel. Aus Hoheiten werden Markenbotschafter, die im sogenannten #teampfalz zusammenarbeiten und die Pfalz und den Pfälzer Wein für ein Jahr als Markenbotschafter präsentieren werden.

Die aktuelle und 85. Pfälzische Weinkönigin ist Charlotte Weihl aus Gönnheim.

Pfalzwein e.V.: Weinhoheit soll zu moderner, weltoffener und zukunftsgewandter Weinregion passen

Zum Grund, warum die Pfälzer Weinkönigin abgelöst wird, sagte der Geschäftsführer von Pfalzwein e.V. Joseph Greilinger gegenüber der Fachzeitschrift "Der deutsche Weinbau" des Meininger Verlags:

"Die Pfalz ist eine moderne, weltoffene und zukunftsgewandte Weinregion. Deshalb liegt es auch in unserer Verantwortung, das traditionelle Amt der Weinhoheiten angemessen zu transformieren und in eine nachhaltige Zukunft zu führen. So leistet das Amt weiterhin einen relevanten Beitrag zu den Zielen der Weinwerbung und damit für die Weinerzeuger und Weinerzeugerinnen der Pfalz."

Bis zur Wahl sollen die drei Kandidaten, die dieses Jahr zur Wahl stehen, intensiv geschult werden. Dazu gehört natürlich das Wissen über Wein. Aber auch Trainings auf der Bühne und zu Ausdruck und Sprache stehen auf dem Programm. Die Kandidaten sollen bei der Bühnenshow im Oktober ihr Weinwissen und ihr Kommunikationstalent in Neustadt unter Beweis stellen.

Der Wahlabend startet am 4. Oktober um 19 Uhr. Tickets sind laut Pfalzwein e.V. ab sofort bei der Tourist-Information Neustadt erhältlich.