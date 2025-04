Feuer in Einfamilienhaus in Kaiserslautern unter Kontrolle

Zurzeit brennt es in einem Haus an der Galappmühle in Kaiserslautern - unterhalb der Autobahnbrücke der A6. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle.

Wie die Polizei mitteilte, gebe es kaum noch Rauch. Der Radweg entlang des Engelshofs sei wieder freigegeben. Die Sperrung der Galappmühler Straße werde aber wahrscheinlich bis zum frühen Abend dauern. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Fest steht: Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar, laut Feuerwehr ist der Dachstuhl eingestürzt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Sie war mit rund 50 Einsatzkräften und weiteren Rettungskräften an der Brandstelle. Auch die Stadtwerke Kaiserslautern waren vor Ort, um eine Gasleitung abzusichern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Ein weiteres Wohnhaus musste noch evakuiert und danach durchgelüftet werden. Straße zwischen Kaiserslautern und Otterbach gesperrt Der Brand war gegen 13 Uhr am Freitag in einem der Einfamilienhäuser ausgebrochen, die sich unterhalb der Autobahnbrücke der A6 befinden. Die Landesstraße in Richtung Otterbach ist deshalb auch zwischen Lauterstraße und dem Abzweig nach Otterbach gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wer im Stau steht, sollte eine Rettungsgasse frei machen. Anwohner wurden während des Brandes dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Verkehr auf der A6 und der Bahnverkehr im Lautertal waren von dem Rauch nicht betroffen, so die Polizei.