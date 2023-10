per Mail teilen

Die neue Pfälzische Weinkönigin heißt Charlotte Weihl. Sie wurde am Freitagabend im Neustadter Saalbau gewählt und gekrönt. Charlotte Weihl tritt die Nachfolge von Lea Baßler an, die nun Deutsche Weinprinzessin ist.

Die neue Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl stammt aus Gönnheim. Im Neustadter Saalbau setzte sie sich gegen Laura Götze aus Weyher und Hanna Spies aus Altdorf durch. Auf der Bühne mussten die Kandidatinnen ihr Wissen rund um den Wein beweisen. Daneben ging es um ihr Kommunikationstalent und es gab eine Blindverkostung verschiedener Weine - gemeinsam mit dem Publikum. Laut Jury punktete Charlotte Weihl dabei "mit viel Charme, Witz und Schlagfertigkeit".

Die frisch gekürten Pfälzischen Weinhoheiten: die Pfälzische Weinkönigin Charlottte Weihl, eingerahmt von den Weinprinzessinnen Laura Götze (links) und Hanna Spies (rechts). Kai Mehn

Verliererinnen? Gab es an diesem Abend nicht!

Weihl wurde von ihrer Vorgängerin, Lea Baßler, die goldene Krone der Weinkönigin überreicht. Götze und Spies gingen auch nicht "leer" aus: Sie werden neben der neuen Pfälzischen Weinkönigin als Prinzessinnen für ein Jahr den Pfälzer Wein und die Pfalz als Weinbotschafterinnen repräsentieren.

Großer Winzerfestumzug am Sonntag

Die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin ist Teil des Weinlesefests in Neustadt. Ein weiterer Höhepunkt ist am Sonntag der große Winzerfestumzug. Charlotte Weihl wird dann als neue Pfälzische Weinkönigin auf einem der Prunkwagen sitzen. Das Weinlesefest wird noch bis Montag in Neustadt gefeiert.