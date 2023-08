Rheinland-Pfalz im Spätsommer und Herbst: Gefühlt wird in jeder Stadt und in jedem Dorf gefeiert. Wilde Partynacht oder gemütliche Weinschorle? Hier sind einige Fest-Höhepunkte der kommenden Wochen.

Die folgende Liste mit Veranstaltungen ist natürlich nicht vollständig, sie wird fortlaufend aktualisiert. Termine können sich noch ändern, sie werden eventuell auch wieder abgesagt. Infos dazu gibt's auf den dazugehörigen Internetseiten.

Residenzfest in Kirchheimbolanden

Bereits zum 71. Mal steigt in Kirchheimbolanden das Residenzfest. Es hat am Freitagabend begonnen. Bis Montag wartet ein buntes Programm auf die Besucher mit Wein, Essen und Musik. Zum Abschluss gibt es am Montag um 22:30 Uhr ein großes Feuerwerk.

Deidesheimer Kerwe

Die Besucher der Deidesheimer Weinkerwe (Kreis Bad Dürkheim) müssen in diesem Jahr zwar keinen Eintritt mehr zahlen. Dafür steigt aber der Preis für die Weinschorle, weil die Stadt die Gebühren für die Essens- und Getränkestände erhöht hat.

Im vergangenen Jahr sorgte die Deidesheimer Weinkerwe bei ihren Besuchern für Aufsehen. Das Weinfestgelände war umzäunt, und sie mussten erstmals Eintritt zahlen. Unter anderem brauchte das Weinfest mehr Geld für Sicherheitspersonal. Außerdem wollte die Stadt verhindern, dass zu viele Menschen das Festgelände gleichzeitig besuchen. Viele Besucher sprachen sich aber lieber für höhere Preise bei Speisen und Getränken und gegen einen Eintrittspreis aus. So etwas entspreche nicht der Pfälzer Mentalität.

Die Weinkerwe findet an zwei Wochenenden vom 11. bis 15. August und vom 18. bis 22. August statt. Neben kulinarischen Genüssen gibt es viel Live-Musik, Ausstellungen sowie Mitmachaktionen für Kinder.

Mainzer Weinmarkt

Der Weinmarkt im Stadtpark Mainz findet in diesem Jahr bereits zum 87. Mal statt. Vom 24. August bis zum 3. September ist der Weinmarkt an insgesamt acht Tagen geöffnet, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Im Rahmen des Festes präsentieren Winzerinnen und Winzer ihre regionalen Weine. Dazu gibt es nach Angaben der Veranstalter ein abwechslungsreiches Musik- und Rahmenprogramm sowie den Künstlermarkt im Rosengarten.

Außer Wein gibt es viele weitere Attraktionen auf dem Mainzer Weinmarkt. Vielerlei Speisen, Livemusik und natürlich jede Menge gut gelaunte Menschen. SWR Antje Seemann

Winninger Moselfest

Das älteste Winzerfest Deutschlands wird in diesem Jahr vom 25. August bis zum 3. September gefeiert. Nachdem das Winninger Moselfest am Freitagabend am Weinhexbrunnen eröffnet wird, zählen unter anderem der Festzug am Samstag, die Premiere des Moselfest-Spiels "Die Stunde der Wahrheit" auf der Freilichtbühne oder das Höhenfeuerwerk "Die Mosel im Feuerzauber" zu den Höhepunkte der Feierlichkeiten. Wer sich auf die Frühschoppenfahrt freut: Die ist laut Moselfest-Homepage leider bereits ausverkauft.

In Winningen wird ab dem 25. August das älteste Winzerfest Deutschlands gefeiert. SWR

Wormser Backfischfest

Jedes Jahr treffen sich Ende August tausende Wormserinnen und Wormser am Rhein auf der sogenannten Kisselswiese, um das Backfischfest zu feiern. In diesem Jahr sind der Wonnegauer Weinkeller, die "Gaadewirtschaft" und die Fahrgeschäfte vom 26. August bis zum 3. September in Worms zu finden. Die Mischung aus Wein- und Volksfest sorgt nach Angaben der Veranstalter für eine unverwechselbare Atmosphäre in der Nibelungenstadt.

Ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift des Wormser Backfischfestes. SWR

Weinfest der Mittelmosel

In Bernkastel-Kues, mitten im Herzland der Mosel, wird rund um den ersten Sonntag im September fünf Tage lang gefeiert. Erneut werden zum Weinfest der Mittelmosel rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zu den Höhepunkten des Festes, das vom 31. August bis zum 4. September stattfindet, zählen laut Stadtverwaltung unter anderem die Krönung der neuen Weinkönigin Mosella, das Feuerwerksfestival und der Weinfestumzug.

In den Moselauen von Bernkastel-Kues steigen häufiger Veranstaltungen, etwa das Weinfest der Mittelmosel. Hier treten im Laufe des Moselmusikfestivals mehrere Künstler auf. SWR

Binger Winzerfest

Das nach eigenen Angaben längste Weinfest am Rhein, das Binger Winzerfest, eröffnet am 1. September. Elf Tage lang steht Bingen dann ganz im Zeichen seiner Weine. In der Innenstadt wird es auf insgesamt fünf Festplätzen Live-Musik und Kulinarisches geben. Außerdem warten das Brückenfest, das Prachtfeuerwerk und der große Winzerfestumzug auf die Besucherinnen und Besucher.

Ahrweiler Weinwochen

Ebenfalls am 1. September starten die Weinwochen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am ersten und zweiten Septemberwochenende wird es wieder tausende Menschen durch die vier Stadttore zu einem der größten Weinfeste im Ahrtal ziehen. Geöffnet sind die Weinwochen vom 1. bis 3. und vom 8. bis 10. September. Zu den Höhepunkten gehört der Winzerfestumzug, der sich am ersten Festsonntag an den Fachwerkhäusern in Ahrweiler vorbeischlängelt.

Kuseler Herbstmesse

Auch die Herbstmesse in Kusel beginnt am 1. September. Mit einer Mischung aus Volksfest und Krammarkt wird auf dem Messeplatz, im Messehof und im Messedorf bis zum 5. September erneut jede Menge los sein. Eröffnet wird die Messe mit dem traditionellen Fassanstich. Am Sonntag marschiert dann der Fanfarenzug durch Kusel und am Dienstag gibt es im Rahmen eines Familientags ermäßigten Preis für alle Fahrgeschäfte.

Dürkheimer Wurstmarkt

Natürlich darf auch in diesem Jahr das wohl größte Weinfest der Welt, der Wurstmarkt in Bad Dürkheim, nicht fehlen. Vom 8. bis 18. September wird der Festplatz der Kurstadt wieder eine große Party-Location mit Fahr- und Laufgeschäften, den berühmten Schubkarchständen und einem laut Veranstalter einzigartigen Programm. Erneut werden weit über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher auf dem Wurstmarkt erwartet.

Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim lockt Jahr für Jahr die Menschen an. dpa Bildfunk Picture Alliance

Noch ziemlich neu im rheinland-pfälzischen Festkalender ist das Federweißer-Fest in Wittlich, das in diesem Jahr am 9. und 10. September zum dritten Mal gefeiert wird. Die Kreisstadt verspricht regionalen Federweißen, Live-Musik und Zwiebelkuchen und das alles bei hoffentlich goldener Herbstsonne. Begleitet wird das Fest von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Billigheimer Purzelmarkt

Seit 1450 feiert Billigheim den Purzelmarkt und damit das wohl älteste Volksfest der Pfalz. In diesem Jahr beginnt der Purzelmarkt am 15. September und endet vier Tage später mit dem großen Festumzug. Zum Purzelfest wird auch in diesem Jahr wieder die neue Purzelmarktkönigin gekrönt. Am Festsonntag gibt es zudem jede Menge volkstümliche Wettbewerbe wie Baumklettern oder Ringstechen.

Alzeyer Winzerfest

Das traditionelle Alzeyer Winzerfest öffnet seine Pforten in diesem Jahr vom 15. bis 19. September. Mittelpunkt ist die Wein- und Sektterrasse, auf der Winzer aus der rheinhessischen Region ihre Produkte präsentieren. Insgesamt 60 Schausteller mit ihren Geschäften bieten auf zwei Festplätzen und Budenstraßen quer durch die Altstadt reichlich Fahrspaß, Spiellaune und Unterhaltung.

Stimmung auf dem Alzeyer Winzerfest bei Nacht Stadt Alzey

Deutsches Weinlesefest

Ein Pflichttermin für viele Pfälzerinnen und Pfälzer ist das Deutsche Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße. Das Fest rund um die bekannten "Haiselscher", wie die kleinen Fachwerkbuden im Dialekt heißen, wird am 22. September eröffnet. Bis zum Abschluss am 9. Oktober stehen unter anderem die Wahlen der Deutschen und der Pfälzischen Weinkönigin und der größte Winzerfestumzug Deutschlands auf dem Programm.

Die Deutsche Weinkönigin 2022, Katrin Lang SWR

Fest des Federweißen in Landau

Das südpfälzische Landau ist vom 12. bis 15. Oktober wieder Schauplatz des "Fest des Federweißen". Geboten werden neuer Wein und Zwiebelkuchen. Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Landauer Innenstadt, teilte die Stadt Landau auf ihrer Homepage mit.

Wenn es anderswo schon kühl und regnerisch ist, kann man Mitte Oktober in Landau oft noch gemütlich bei einem Glas "Federweißer" im Freien sitzen.

Martinus-Weinfest in St. Martin

In St. Martin an der Südlichen Weinstraße wird ganz spät noch im Jahr das Martinus-Weinfest gefeiert - und zwar vom 3. bis 5. November. Es schließt die Weinfestsaison in der Pfalz und wird immer zu Ehren des Schutzpatrons des Ortes - dem heiligen Martin von Tours - begangen.