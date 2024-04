per Mail teilen

Gleich drei Unfälle mit Motorradfahrern sind am Sonntag rund um Adenau passiert. Laut Polizei wurde ein Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Der Biker aus Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Polizei gegen 18:50 Uhr auf der B 258 bei Müsch (Kreis Ahrweiler) im Kurvenbereich von der Straße abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Der 27-Jährige wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus geflogen, die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt. Als Unfallursache gibt die Polizei "nicht angepasste Geschwindigkeit" an.

Motorradunfall mit Schwerverletztem bei der Hohen Acht

Kurz darauf wurde die Polizei auf der L 10 im Bereich der Hohen Acht zu einem Unfall gerufen: Dort hatte gegen 19:45 Uhr ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren, weil er zu schnell gefahren war. Er kam von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals. Der 31-Jährige aus Hessen wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Motorradfahrer prallen bei Herschbroich zusammen

Glimpflich ist hingegen der Unfall zwischen zwei Motorradfahrern auf der L92 bei Herschbroich Kreis Ahrweiler ausgegangen: Nach Angaben der Polizei waren die beiden Biker mit ihren Maschinen gegen 18:30 Uhr in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Einer der Männer sei leicht verletzt worden. Auch er kam in ein Krankenhaus.