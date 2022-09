Deutsche Weinkönigin, Schoppen, Festumzug: Weinlesefest in Neustadt beginnt

In Neustadt an der Weinstraße laufen die letzten Vorbereitungen für das Weinlesefest. Freitag um 11 Uhr öffnen die Haiselscher ihren Schoppenverkauf, am Samstag beginnt die Wahl der Deutschen Weinkönigin.

Während die Bühne aufgebaut wird, füllen die Winzer ihre Haiselscher. In Neustadt an der Weinstraße sind sie in den letzten Zügen beim Aufbau des Weinlesefestes, das am Freitag um 11 Uhr beginnt. Für den Projektleiter Fabian Fuchs wird es ein besonderes Jahr, denn er ist erst seit anderthalb Jahren dabei und hat noch kein normales Weinlesefest erlebt: "Es freut mich dieses Jahr, die Ganzheit mitzubekommen und nicht nur einen kleinen Part, für den ich früher verantwortlich war." Für Fuchs ist es das wichtigste Weinfest in der Pfalz.

Erstes Weinlesefest nach zwei Jahren Pause

Wegen Corona musste das Weinlesefest die vergangenen Jahre in der gewohnten Form pausieren. Neben den Haiselschern, wo es Wein und Essen gibt, öffnet am 30. September der Jahrmarkt und das w.i.n.e.FESTival, bei dem es über 100 spezielle Weine zum Ausprobieren geben soll. In Neustadt freuen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner auf die Neuauflage nach der Pause. Auch wenn das Fest eine Belastung darstellen kann.

Königinnenwahl in Neustadt

Ein zentraler Punkt im Festablauf ist die 74. Wahl der Ddeutschen Weinkönigin. Die findet traditionell in Neustadt statt. Das freut Projektleiter Fabian Fuchs: "Das wir die Krönungsstätte sind, das ist einfach das Schöne für uns."

Der Aufbau für die Wahl der deutschen Weinkönigin läuft. SWR

Die Wahl der Deutschen Weinkönigin ist auf zwei Termine aufgeteilt. Am Samstag beginnt um 16 Uhr der Vorentscheid, der vom SWR live im Internet übertragen wird. Beim Finale am Freitag, den 30. September, kann das Publikum über die Plattform meinswr.de mitentscheiden. Die Wahl wird ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen übertragen. Für die Pfalz tritt Sophia Hanke an.

Großer Winzerfestumtzug

Das Neustadter Weinlesefest endet mit der Wahl der Pfälzischen Weinkönigin am 7. Oktober und dem großen Winzerfestumzug am 9. Oktober. Zum Umzug erwarten die Veranstalterinnen und Veranstalter 40.000 bis 50.000 Besucherinnen und Besucher. Das komplette Programm des Weinlesefestes steht auf der Website der Stadt Neustadt.