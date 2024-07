Blog: Bewohner bei Hausbrand in Kaiserslautern verletzt, Schwimmbäder im Westen der Pfalz hoffen auf mehr Gäste

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:53 Uhr ++ Bewohner bei Hausbrand in Kaiserslautern leicht verletzt ++ Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses ist bei einem Brand gestern Nachmittag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er im Treppenhaus Rauchgase eingeatmet. Eine Frau hatte den Brand im Barbarossaring gemeldet. Alle Bewohner wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Schaden am Haus im sechstelligen Bereich liegt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht klar.

11:30 Uhr ++ Mehrere Einsätze für Polizei bei Stadtest in Zweibrücken ++ In Zweibrücken läuft seit gestern das Stadtfest. Für den ersten Abend hat die Polizei Bilanz gezogen. Weil es immer wieder geregnet hat, war das Zweibrücker Stadtfest laut Polizei am Abend nicht ganz so stark besucht wie in den Vorjahren. Trotzdem gab es Arbeit für die Beamten - zum Beispiel wegen Körperverletzungen. Ein Mann wurde schwer verletzt, weil ihm ein anderer mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Er kam ins Krankenhaus, der mutmaßliche Schläger in Gewahrsam. Bei einer anderen Auseinandersetzung wurden zwei Männer leicht verletzt. Als die Polizei den Vorfall aufnehmen wollte, hat einer die Männer die Polizisten beleidigt. Außerdem wird gegen einen 19-Jährigen ermittelt, der auf dem Stadtfest ein Messer dabei hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 11:30 Uhr. Das Stadtfest in Zweibrücken läuft noch heute und morgen. Was auf dem Programm steht, lesen Sie hier: Zweibrücken Drei Tage Party in der Innenstadt Stadtfest Zweibrücken hat begonnen Drei Tage Party, acht Bühnen, mehr als 150 Getränke- und Essensstände und etwa 100.000 Besucher. In Zweibrücken wird am Wochenende wieder Stadtfest gefeiert. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4

10:45 Uhr ++ Polizei Kaiserslautern warnt vor Haustür-Geschäften ++ Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt vor Unbekannten, die ihre Dienstleistungen an der Haustür verkaufen wollen. Eine 81-Jährige aus Kaiserslautern hatte sich laut Polizei auf ein solches Haustür-Geschäft eingelassen. Eine Reinigungsfirma aus Nordeuropa hatte ihr angeboten, ihre Garagen-Einfahrt zu säubern - das für 8 Euro pro Quadratmeter. Die Frau hatte zunächst mündlich zugesagt, dann aber Bedenken bekommen und die Polizei gerufen. Als die Polizisten an dem Haus ankamen, war das Reinigungsteam schon mit der Arbeit beschäftigt. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Team keine gültige Erlaubnis hatte hier zu arbeiten und außerdem in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen war. Haustür-Geschäfte: Tipps der Polizei Kaiserslautern - Vorsichtig und wachsam sein

- Sich nicht unter Druck setzen lassen

- Angebote schriftlich bestätigen lassen

- Im Zweifel Angebot ablehnen und Polizei rufen Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:59 Uhr ++ FCK-Trainer Anfang vor Test gegen 1860 München ++ Nächste Woche startet der 1. FC Kaiserslautern in die neue Zweitliga-Saison. Es geht auswärts gegen Ulm. Heute testet der FCK noch mal: Beim Stadionfest geht es gegen 1860 München. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. FCK-Trainer Markus Anfang will die Chance nutzen, um noch mal viele Spieler auf den Platz zu lassen: "Wir können heute auch noch mal prüfen, auf welchem Level wir sind. Ob wir dann direkt auf einem Top-Level sind, das ist schwer zu sagen. Bei diesem Heimspiel gegen 1860 München, schauen wir, dass wir innerhalb der Mannschaft Spielzeit vergeben. Und dann konzentrieren wir uns auf das erste Spiel." FCK-Trainer Markus Anfang dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:41 Uhr ++ Handballer David Späth aus Kaiserslautern bei Olympia ++ In Paris sind am Abend die Olympischen Spiele offiziell eröffnet worden - mit dabei ist auch Handballer David Späth aus Kaiserslautern. Die deutschen Handballer starten heute Abend in die Spiele. Zum Auftakt geht es gegen Schweden. Los geht es um 19 Uhr. David Späth ist Torhüter des deutschen Teams. Für den 22-jährigen Lauterer sind es die ersten Olympischen Spiele. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 9:30 Uhr.

8:33 Uhr ++ FCK: Fanfest auf dem Betze und Test gegen 1860 München ++ Rund um das Fritz-Walter-Stadion feiert der 1. FC Kaiseslautern heute Saisoneröffnung. Musik, Mitmachaktionen, Fußball und eine Autogrammstunde gehören laut FCK zum Programm. Die Kolpingkapelle Kindsbach spielt ab 11:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Osttribüne. Dort gibt es auch Mitmachaktionen und es werden Trikots verlost. Ab 13:30 Uhr rollt der Ball im Fritz-Walter-Stadion. In ihrem letzten Testspiel trifft die Mannschaft von Trainer Markus Anfang auf den Drittligisten 1860 München. Nach dem Spiel können sich die Fans noch Autogramme der Profis sichern. Das erste Saisonspiel bestreiten die Roten Teufel nächste Woche Sonntag bei Aufsteiger SSV Ulm. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:50 Uhr ++ Letztes Vorbereitungsspiel für FK Pirmasens ++ Der FC Homburg hat zum Auftakt der Regionalligasaison am Abend bei Aufsteiger Eintracht Trier 4:1 verloren. Fußball-Oberligist FK Pirmasens muss heute ran: Er bestreitet am Nachmittag sein letztes Vorbereitungsspiel - gegen den französischen Club Sarreguemines. Anstoß ist um 16 Uhr auf dem MTV Rasenplatz in Pirmasens. Die neue Saison beginnt dann am nächsten Wochenende. Ebenfalls heute spielt der SV Morlautern in einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FK Pirmasens. Das Spiel beginnt um 16 Uhr in Morlautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 7:30 Uhr.

6:59 Uhr ++ US-Militär und Polizei KL wollen mehr zusammenarbeiten ++ Die amerikanische Militärgemeinde in Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wollen enger zusammenarbeiten, damit es künftig weniger Unfälle durch Alkohol und Drogen am Steuer gibt. Das hat das rheinlandpfälzische Innenministerium mitgeteilt. Beide Parteien haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Grundsätzlich geht es darum, dass die beiden Partner ihr Wissen miteinander teilen, um Strategien zu entwickeln. Diese sollen dazu führen, dass in Region weniger Unfälle durch Alkohol und Drogen am Steuer passieren. Eine der Maßnahmen ist zum Beispiel, dass Militärangehörige mit den deutschen Gesetzen zu Alkohol und Drogen am Steuer vertraut gemacht werden. Auch die Gefahren und rechtlichen Konsequenzen sollen Thema sein. In der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern leben fast 50.000 Amerikanerinnen und Amerikaner. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.07.2024 um 6:30 Uhr.

17:46 Uhr ++ Benefizspiel für Hospiz in Landstuhl bringt 14.000 Euro ein ++ Beim Benefizspiel zwischen der Traditionsmannschaft des FCK und der Lotto-Elf in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern sind gestern Abend knapp 14.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Das Geld geht an ein Hospiz in Landstuhl. Der Vorsitzende des Hospiz-Fördervereins sprach von etwa 1.000 Zuschauern, die sich das Spiel angeschaut haben. Es ist 1:1 ausgegangen. Um sein Angebot aufrecht zu erhalten, braucht das Hospiz Hildegard Jonghaus in Landstuhl pro Jahr zwischen 120.000 und 150.000 Euro an Spenden. Veranstaltungen, wie das Benefizspiel, sind für das Hospiz deshalb enorm wichtig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 17:30 Uhr.

14:27 Uhr ++ FCK verpflichtet Jan Gyamerah vom 1. FC Nürnberg ++ Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Defensivspieler verpflichtet: Jan Gyamerah vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg. Zur Ablösesumme und der Vertragslänge macht der Verein keine Angaben. Der 29-jährige Gyamerah kommt in seiner Karriere bislang auf mehr als 170 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga - für den VfL Bochum, den Hamburger SV und Nürnberg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 13:30 Uhr.

12:35 Uhr ++ Reporterin berichtet über Zugausfälle am Hbf Kaiserslautern ++ Wer mit dem ICE oder TGV aktuell von Kaiserslautern nach Paris will, hat ein Problem. Die Züge fahren wegen mehrerer Brandanschläge auf technische Einrichtungen des Schnellzugnetzes in Frankreich nämlich nicht. SWR-Reporterin Verena Lörsch berichtet vom Hauptbahnhof Kaiserslautern:

11:01 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen rund um Stadtfest Zweibrücken ++ Rund ums Zweibrücker Stadtfest an diesem Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Laut Stadtverwaltung sind traditionell mehrere Nebenstraßen gesperrt. Besuchern wird deshalb empfohlen, zu dem dreitägigen Stadtfest mit Bus oder Bahn anzureisen. Wichtig: Die Busse fahren statt zum üblichen Busbahnhof wegen der Sperrungen den Hauptbahnhof an. Wer mit dem Auto nach Zweibrücken kommt, sollte dieses in den Parkhäusern "Hallplatz" oder "am Schloss" in der Innenstadt abstellen. Hier gibt es nach Angaben der Stadt Zweibrücken auch vergünstigte Parktickets während des Stadtfestes. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:22 Uhr ++ Züge über Kaiserslautern nach Paris fallen aus ++ Wegen mehrerer Brandanschläge auf technische Einrichtungen des Schnellzugnetzes in Frankreich fallen heute alle ICE- und TGV-Verbindungen von Paris über Kaiserslautern nach Mannheim und umgekehrt aus. Die französische Eisenbahn SNCF teilte mit, es seien aufwendige Reparaturen notwendig. Möglicherweise ist die Strecke nach Paris auch morgen und am Sonntag noch blockiert. Behindert wird dadurch die Anreise von Zuschauern, die zur heutigen Eröffnung der Olympischen Spiele möchten. Von Mannheim besteht die Möglichkeit, über eine andere Route in die französische Hauptstadt zu gelangen. Der Umweg dauert aber fast zwei Stunden länger. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 9:30 Uhr.

8:36 Uhr ++ Zwei Athleten aus dem Westen der Pfalz bei Olympia dabei ++ In Paris werden heute offiziell die Olympischen Spiele eröffnet. Aus der Westpfalz sind zwei Athleten mit dabei: Eine davon ist Christin Hussong vom Leichtathletikverein Zweibrücken. Sie tritt im Speerwerfen an. Die 30-Jährige war bei den vergangenen Spielen in Tokio auf Platz neun gelandet. Bei den deutschen Handballern steht David Späth aus Kaiserslautern im Tor. Für den 22-Jährigen sind es die ersten Olympischen Spiele. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:09 Uhr ++ Polizei erwischt betrunkenen Busfahrer in Kaiserslautern zwei Mal ++ Die Polizei hat in Kaiserslautern gleich zwei Mal einen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er betrunken unterwegs war. Zuerst hatten ihn die Beamten in seinem Bus am Hauptbahnhof mit 1,8 Promille erwischt - allerdings ohne Fahrgäste zu diesem Zeitpunkt. Er musste seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später kontrollierte ihn die Polizei am Steuer seines Privatwagens - ebenfalls betrunken. Jetzt bekommt der Mann mehrfach Ärger. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Senioren lernen in Pirmasens, mobil zu bleiben ++ Im Alter mobil bleiben. Wie das aussehen kann, können Senioren heute um 10 Uhr in Pirmasens auf dem Exerzierplatz lernen. Mit der Hilfe von Experten wird zum Beispiel geübt, wie man sicher im Bus stehen kann oder wie man mit dem Rollator richtig bremst. Außerdem ist ein Mitarbeiter eines Sanitätshauses vor Ort, um zu prüfen, ob die Rollatoren richtig eingestellt sind. Interessierte können außerdem einen Parcours absolvieren, der sie nachempfinden lassen soll, wie es ist, dement zu sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.07.2024 um 6:30 Uhr.

15:46 Uhr ++ Arzt kämpft gegen Ärztemangel in Südwestpfalz ++ Ein Arzt aus Bundenthal im Kreis Südwestpfalz hat sich mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gewandt. Die Sorge von Doktor Stefan Mainberger: Geht er in Rente, fehlen im Dahner Felsenland Hausärzte. Zwei Ärztinnen würden seine Praxis nur gemeinsam weiterführen wollen. Doch die Kassenärztliche Vereininung, kurz KV, genehmigt pro Praxis normalerweise nur einen Weiterbildungsplatz. Macht die KV keine Ausnahme, sieht Mainberger die ärztliche Versorgung in Gefahr. Von der Kassenärztlichen Vereinigung heißt es, zu dem Fall gebe es derzeit Gespräche. Mehr zu diesem Thema gibt's heute Abend auch ab 20:15 Uhr beim SWR im Fernsehen bei Zur Sache Rheinland-Pfalz. Bundenthal Brandbrief von Arzt aus Bundenthal Arzt kämpft gegen Ärztemangel in Südwestpfalz Ein Arzt aus Bundenthal im Kreis Südwestpfalz sorgt sich um die Patientenversorgung in der Region, wenn er in Rente geht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.07.2024 um 15:30 Uhr.

9:51 Uhr ++ Amtsgericht Pirmasens verurteilt Männer zu Haftstrafen ++ Zwei Männer müssen ins Gefängnis, weil sie in Pirmasens, Ludwigshafen und Menden professionelle Cannabis-Plantagen betrieben haben. Das Amtsgericht Pirmasens verurteilte einen der Männer zu zwei Jahren und acht Monaten Haft, den anderen zu einem Jahr und sieben Monaten. Die beiden hatten nach Gerichtsangaben in den Anlagen unter anderem mehr als 1.000 Haschischpflanzen großgezogen und anschließend verkauft - gemeinsam mit weiteren Menschen, die aber zum Teil noch flüchtig sind. Um die Anlagen zu betreiben, hatten sie illegal Strom aus dem Netz gezogen.

9:10 Uhr ++ Keine Busstreiks mehr im Westen der Pfalz ++ Nach teils langen Streiks im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt offenbar eine Einigung. Die Gewerkschaft Verdi hat mitgeteilt, sie und die Arbeitgeber hätten sich im Tarifstreit geeinigt. Das müsse in den kommenden Wochen noch in konkrete Tarifverträge überführt werden. Das bedeutet, dass es wohl keine Streiks mehr im privaten Busgewerbe geben wird - in den vergangenen Monaten waren davon Linien in Kusel, Zweibrücken, Landstuhl und Kaiserslautern betroffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.07.2024 um 08:30 Uhr.

7:26 Uhr ++ Verbraucherzentrale gibt Tipps gegen Hitze in Kaiserslautern ++ Die Verbraucherzentrale wird heute zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in der Innenstadt von Kaiserslautern informieren, wie ältere Menschen heiße Sommertage gut überstehen können. Hintergrund ist nach Angaben der Berater, dass Hitzewellen gerade ältere Menschen stark belasten können, weil diese tendenziell weniger schwitzten und das Durstempfinden nachlasse. Zudem könnte sich die Wirkung von manchen Medikamenten durch starke Hitze verändern. Der Info-Stand für ältere Menschen und pflegende Angehörige ist in der Fußgängerzone von Kaiserslautern, Ecke Kerst- und Riesenstraße, aufgebaut. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.07.2024 um 07:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Feuerwehr löscht in Kirchheimbolanden kleine Waldbrände ++ Die Feuerwehr in Kirchheimbolanden hat gestern zwei kleine Waldbrände gelöscht und damit wohl Schlimmeres verhindert. Nach Angaben der Wehr hatte es jeweils in der Nähe des Schillerhains gebrannt, unter anderem in einer Baumkrone. Die Einsatzkräfte mussten den Baum fällen, damit sich das Feuer nicht ausbreitet. Warum es gebrannt hatte, ist noch unklar. Anders sieht das bei einem kleinen Waldbrand bei Frankenstein im Kreis Kaiserslautern aus - und zwar an einer Mountainbike-Strecke. Auch hier konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern, wie die Polizei mitgeteilt hat. Die Beamten gehen davon aus, dass eine glimmende Zigarette das Feuer ausgelöst hat. Die Polizei warnt, vor allem zu dieser Jahreszeit, Zigaretten oder andere brennende Gegenstände leichtfertig auf den Waldboden zu werfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.07.2024 um 06:30 Uhr.

18:06 Uhr ++ FCK gewinnt Testspiel gegen Kiel ++ Der FCK hat sein Testspiel gegen Bundesliga Aufsteiger Holstein Kiel mit 1:0 gewonnen. Das Tor auf dem Trainingsgelände der Roten Teufel schoss Abwehrspieler Almamy Toure. Das Spiel fand über 120 Minuten statt - ohne Zuschauer und Medienvertreter.