Mehr Konzerte und Comedy: FCK-Gastronomie investiert in Fanhalle des Fritz-Walter-Stadions

Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern auch verstärkt außerhalb der Fußballspiele nutzen: Ein Ziel, das sich die FCK-Gastronomie gesetzt hat. Dafür investiert sie in die Fanhalle Nord und plant außerdem auch weitere große Veranstaltungen.

Der Termin entstand kurzfristig. Das Interesse ist aber schon bis nach Schleswig-Holstein da, sagt Marcello Bisignani, der Leiter der FCK-Gastronomie. Am 8. August wird Rapper Kool Savas ein Konzert in der Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern geben.

"Wir hatten angefragt, ob er nicht Lust hat, hier zu spielen. Dann kam relativ kurzfristig das Ja seiner Agentur", erzählt Bisignani. Für ihn ist es ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, die Halle in der Nordtribüne verstärkt über die Fußballspiele hinaus zu nutzen. "Wir sind hier auf einem der bekanntesten Berge Deutschlands, der Betzenberg, und haben hier eine Halle, die wahnsinnig traditionsreich ist", sagt der Leiter der FCK-Gastronomie.

Neue Ton- und Lichttechnik in der Fanhalle Nord des Stadions

Und um die Halle auch fit für regelmäßigere Veranstaltungen zu machen, wird derzeit so manches umgestaltet - Bühne, Tontechnik und Lichttechnik sollen installiert werden. Nach Angaben von Bisignani handelt es sich dabei um Investitionen in sechsstelliger Höhe. Auch Personal sei eingestellt worden, um die zusätzlichen Veranstaltungen stemmen zu können.

Bis zu knapp 4.000 Besucherinnen und Besucher passen stehend in die Fanhalle Nord, so der Gastro-Leiter. "Das ist eine gute Größe", sagt er. Bisignani will damit auch keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu bestehenden Kultureinrichtungen in Kaiserslautern sein. "Es ist toll, dass wir in Kaiserslautern solche Konzerthäuser wie die Kammgarn haben", betont er.

Gäste kommen aus Schleswig-Holstein nach Kaiserslautern

Und er sieht auch über die Veranstaltungen hinaus einen Gewinn für die Stadt, wenn das Stadion stärker genutzt wird. Für das Konzert von Kool Savas beispielsweise seien bereits Karten bis nach Schleswig-Holstein verkauft worden. "Solche Gäste übernachten dann in Kaiserslautern, gehen nach dem Konzert vielleicht noch was in der Stadt trinken oder vorher einkaufen", sagt Bisignani.

Comedy-Abend mit Matze Knop und Mario Basler auf dem Betze

Weitere Veranstaltungen in der Fanhalle Nord sind bereits geplant. So werde demnächst der Vorverkauf für eine Comedyshow am 15. November unter anderem mit Matze Knop, Mario Basler oder Fabi Rommel starten. Auch After-Work-Party im Panorama-Club, Brunch, ein Konzert der Jazzrausch Bigband, die Jazz, elektronische Musik und Klassik verbindet, oder die zweite Auflage des Electric-Festivals stehen im Oktober und November auf dem Programm.

Und für das kommende Jahr sei ebenfalls einiges in der Planung. Mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern laufen laut Bisignani Gespräche für Auftritte in der Fanhalle Nord. Fest steht bereits der Termin für die gefragte Mallorcaparty. Sie wird am 22. März 2025 stattfinden.

Gespräche für weitere große Konzerte im Fritz-Walter-Stadion

"Wir haben damit neben dem Fußball ein zweites Standbein mit Konzerten und Comedyshows", beschreibt es der Leiter der FCK-Gastronomie. Und sein Blick geht auch in Richtung weiterer Großkonzerte im Stadion. Ein Ziel, dass sich die Gastronomie ebenfalls gesetzt hat. Etwas mehr als ein Jahr nach dem "Heimspiel" von Sänger Mark Forster mit 40.000 Besucherinnen und Besuchern seien Gespräche am Laufen.

Unter anderem habe er rund um das DFB-Pokalfinale in Berlin mit verschiedenen Konzertagenturen gesprochen. Spruchreif sei noch nichts. Bisignani aber ist zuversichtlich, dass es ab 2026 pro Jahr zwei bis zu vier größere Shows im Fritz-Walter-Stadion geben kann. Vielleicht sei auch bereits im nächsten Jahr noch ein größeres Konzert umsetzbar.

Der Betzenberg hat noch keinen Namen als Konzertarena

Der Betzenberg müsse sich aber erst einmal auch bei den Konzertagenturen einen Namen über den Fußball hinaus machen. "Das Stadion hat bundesweit einen tollen Ruf. Wir wollen auch Leute auf den Betze kriegen, die nichts mit Fußball zu tun haben", so Bisignani.

Entsprechende Konzepte für verschiedene Veranstaltungsgrößen seien erarbeitet worden - von 15.000 bis 25.000 oder auch rund 50.000 Menschen. Dafür könne dann die Bühne an unterschiedlichen Standorten aufgebaut werden. Froh ist der Leiter der FCK-Gastronomie über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Wieder Weihnachtssingen auf dem Betzenberg

Fest stehe bereits, dass es wieder ein Weihnachtssingen auf dem Betzenberg geben soll. Details dazu seien noch in der Klärung. Und dann ist da im kommenden Jahr auch noch ein ganz besonderer Geburtstag: Der Verein 1. FC Kaiserslautern feiert sein 125-jähriges Bestehen. "Es wird einige Aktionen rund um das Jubiläum geben - größere und kleinere", kündigt FCK-Sprecher Stefan Roßkopf schon einmal an.