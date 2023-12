Weihnachtssingen uffm Betze: Darauf müssen Sie bei der Anreise in Kaiserslautern achten

Das gilt es noch zu beachten beim Weihnachtssingen uffm Betze

Wann geht's los?

Um 18 Uhr. Ab 16 Uhr werden die Tore des Stadions geöffnet (Eingang West und Süd). Dabei ist es egal, welchen Eingang ihr nutzt. Gegen 20 Uhr ist das Konzert zu Ende. Um ca. 20:45 Uhr schließt das Stadion.



Wo gibt's noch Tickets?

An der Tageskasse an der Südtribüne oder im Onlineshop des FCK.



Wie reise ich am besten an?

Mit der Bahn - es gibt zusätzliche Züge, die verkehren wie folgt:



Kaiserslautern – Bingen (Rh) Hbf

Die Abfahrt erfolgt um 22:53 Uhr. Ankunft in Bingen (Rh) Hbf ist um 00:09 Uhr.

Kaiserslautern Hbf – Hochspeyer – Enkenbach – Münchweiler – Winnweiler – Imsweiler – Rockenhausen – Alsenz – Hochstätten – Altenbamberg – Bad Münster am Stein – Bad Kreuznach – Bretzenheim – Langenlonsheim – Laubenheim/ Nahe – Münster-Sarmsheim – Bingen (Rh) Hbf

Kaiserslautern – Kusel

Die Abfahrt erfolgt um 21:10 Uhr. Ankunft in Kusel ist um 22:06 Uhr.

Kaiserslautern Hbf – Kennelgarten – Vogelweh – Einsiedlerhof – Kindsbach – Landstuhl – Ramstein – Miesenbach – Steinwenden – Obermohr – Niedermohr – Glan-Münchweiler – Rehweiler – Matzenbach – Theisbergstegen – Altenglan – Rammelsbach – Kusel

Gibt es ein Park+Ride-Angebot?

Ja! Vor Konzertbeginn fahren die Busse ab 16 Uhr im Fünf- bis Zehn-Minutentakt von den Uni-Haltestellen zum Stadion bis an die Ecke Hegelstraße (abweichend von Heimspielen), ab Konzertende bis etwa eineinhalb Stunden danach fahren die Busse ab der gewohnten Haltestelle in der Bremerstraße in Richtung Universität.