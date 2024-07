Stadtfest Zweibrücken startet am Freitag

Drei Tage Party, acht Bühnen, mehr als 150 Getränke- und Essensstände und etwa 100.000 Besucher. Die Zahlen sprechen für sich: Es ist das größte Fest in der Südwestpfalz. In Zweibrücken wird am Wochenende wieder Stadtfest gefeiert.

Traditionell können sich die Besucher beim Stadtfest in Zweibrücken auf ein buntes und breit gefächertes Musikprogramm freuen. Auf den acht verschiedenen Bühnen treten von Freitag bis Sonntag mehr als 50 Künstler und Bands auf. Da sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein: Geboten werden unter anderem Pop, Rock, Schlager und Techno.

Highlights beim Stadtfest Zweibrücken

Los geht's am Freitag offiziell ab 18 Uhr an der Bühne auf dem Alexanderplatz. Seit Jahren Tradition zur Eröffnung: Das Quizspiel "Was ist im Koffer?". Dabei müssen die Besucher erraten, was sich in einem riesigen Koffer auf der Bühne verbirgt - die Lösung konnte in den vergangenen Jahren von einem Tretboot bis hin zum Oberbürgermeister selbst reichen. Wer richtig rät, hat auch die Chance, Preise abzuräumen. Ebenfalls eine Institution auf dem Stadtfest und regelmäßig am Start: Die AC/DC Coverband Sin City aus Zweibrücken. Die Hardrocker heizen am Samstagabend auf der Bühne an der Alten Feuerwache ein. Wer es ruhiger mag, findet auf dem Spielplan aber auch Acoustic, Irish Folk oder eine Queen Tribute Band.

Oli P. zum Stadtfest Abschluß am Sonntag

Als Top-Act steht zum Abschluß am Sonntabend Oli P. auf der Bühne. Der dürfte vielen älteren Stadtfestbesuchern noch als Schauspieler einer beliebten Daily-Soap bekannt sein. Oder als Coverboy der damaligen Bravo-Ausgaben. Mit Liedern wie "Flugzeuge im Bauch" oder "So bist du" schaffte Oliver Petszokat - kurz Oli P. - dann auch den Durchbruch als Sänger. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein neues Album "Hey Freiheit", das es auf Platz vier der Albumcharts schaffte.

Wie komme ich am besten zum Stadtfest Zweibrücken? Bei 100.000 Besuchern, sind freie Parkplätze rar gesät. Zwar sind die beiden städtischen Parkhäuser geöffnet und es gelten vergünstigte Sondertarife, es empfiehlt sich aber dennoch: Wer kann, sollte mit Bus oder Bahn anreisen. Auch in diesem Jahr fahren auf der Strecke Saarbrücken-Zweibrücken-Pirmasens wieder Sonderzüge. Freitags und samstags bis 2 Uhr, sonntags bis 24 Uhr. Außerdem fahren die städtischen Linienbusse ebenfalls freitags und samstags bis 2 Uhr und sonntags bis 24 Uhr die umliegenden Stadtteile und Ortschaften an. Die genauen Fahrzeiten hat die Stadtbus Zweibrücken GmbH auf ihrer Internetseite zusammengefasst. Die Fahrzeiten der Sonderzüge finden sich am einfachsten über die Fahrplanauskunft der Bahn.

Riesenrad und Techno auf dem Schlossplatz

In diesem Jahr steht auch das Riesenrad wieder auf dem Schlossplatz. Im vergangenen Jahr hatten Besucher auf die beliebte - und noch recht neue Attraktion - verzichten müssen. Daneben verwandelt sich der Schlossplatz über das gesamte Wochenende in eine Techno Hochburg. Von Freitag bis Sonntag wird auf der Bühne auf dem Schlossplatz erstmals ausschließlich elektronische Musik aufgelegt. Von House über Drum&Bass, EDM und Trance legen verschiedene DJs alles auf, was ordentlich Bass hat. Daneben gibt es aber auch ein spezielles Kinderprogramm - unter anderem mit einer tierischen Kinderdisco. Das komplette Programm mit allen Programmzeiten gibt es auch im Internet zum Nachlesen.

150 Essens- und Getränkestände stellen Verpflegung sicher

Wer bei all dem Programm Durst oder Hunger bekommt, hat auf dem Stadtfest in Zweibrücken eine riesige Auswahl: An 150 Ständen bieten Vereine, Insitutionen oder andere Beschicker Speisen und Getränke an. Von Mineralwasser, Bier, Wein, Bowle bis Schnaps und von der Dampfnudel über die Grillwurst bis zum Flammkuchen, sollte da jeder fündig werden.

Sonderbusse und Sonderzüge für Nachtschwärmer

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder Sonderbussen und Sonderzüge, die bis spät in die Nacht fahren. So fahren die Stadtbusse regelmäßig die umliegenden Stadtteile an. Sonderzüge pendeln zwischen Saarbrücken über Zweibrücken und Pirmasens. Am Freitag und Samstag jeweils bis 2 Uhr nachts, am Sonntag bis 24 Uhr. Laut dem Veranstalter werden die aktuellen Fahrpläne bis zum Start des Stadtfests noch auf der Internetseite des Stadtfests eingefügt.

Videoüberwachung und Cannabisverbot auf Stadtfest Zweibrücken

In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Zweibrücken beschlossen, Cannabis auf Großveranstaltungen wie dem Stadtfest zu verbieten. Vorausgegangen war ein Antrag der CDU-Fraktion, über den bereits zum zweiten Mal abgestimmt wurde und der nun eine Mehrheit erhielt. Die CDU krititsiert, dass es keine konkreten Regelungen gibt, wie Städte mit Cannabis auf Großveranstaltungen umgehen sollen. Das sei gerade bei Festen, auf denen viele Kinder sind, ein großes Problem. Zum Beispiel beim Zweibrücker Stadtfest in zwei Wochen. Zwar sei laut dem Gesetz das "Kiffen in unmittelbarer Nähe" von Kindern verboten - aber was das genau bedeutet, wüssten die Ordnungsbehörden aus Sicht der CDU nicht. Das generelle Verbot von Cannabis auf Großveranstaltungen soll Klarheit schaffen und Diskussionen vermeiden.

Außerdem werden, wie schon in den Vorjahren, einige Bereiche des Stadtfests videoüberwacht. Zur Sicherheit bittet der Veranstalter auch darum, auf das Mitbringen von Rucksäcken, großen Taschen und eigenen Getränken zu verzichten.