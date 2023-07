Stadtfest in Zweibrücken startet: Das erwartet Sie

An diesem Wochenende wird es voll in der Zweibrücker Innenstadt. Zum Stadtfest – der größten Feier des Jahres – werden wieder etwa 100.000 Besucher erwartet.

Knapp 60 Künstler und Bands sorgen am Wochenende in den Gassen und auf den Plätzen in Zweibrücken für Stimmung. Auf acht Bühnen sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein: Von Pop, Rock, Schlager bis hin zu Blasmusik ist alles vertreten.

Los geht's um 18 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des 42. Zweibrücker Stadtfestes auf Bühne eins auf dem Alexanderplatz. Anschließend gibt es auf der Bühne ein Quizspiel, bis dann die Hit Radio Show startet. Auf Bühne vier erwartet die Besucher Rockmusik und auf Bühne acht gibt es jede Menge Irish Folk.

Auch Samstag und Sonntag gibt es in Zweibrücken volles Programm

Am Samstag geht es dann schon ab 15 Uhr los. Auf Bühne eins zeigen Nachwuchskünstler ihr Können, bis Abends dann DJs auflegen und sich alteingesessene Bands die Ehre geben.

Der Sonntag beginnt besinnlich mit einem Freiluft-Gottesdienst der Protestantischen Kirchengemeinde Zweibrücken-Mitte. Anschließend spielt die Stadtkapelle Zweibrücken. Auch am Sonntagabend gibt es nochmal ein volles Programm. Auf den verschieden Bühnen in der Innenstadt von Zweibrücken treten viele verschiedene Bands und DJs auf.

Das Stadtfest in Zweibrücken ist jedes Jahr gut besucht. Stadt Zweibrücken (Archivbild)

Erstmals auch Sonderzüge vom und zum Stadtfest Zweibrücken

Wie immer gibt es während des Stadtfestes in der Innenstadt etwa 200 Getränke- und Essensstände. Auf die Besucher wartet aber auch Neues. Beispielsweise ein spezielles Kinderprogramm am Sonntagnachmittag mit Theater- und Tanzgruppen, bei dem die Kleinen aktiv mitmachen können.

Außerdem gibt es, neben den bekannten Sonderbussen, erstmals auch Sonderzüge, die Nachtschwärmer noch bis nach Mitternacht in Richtung Pirmasens oder Saarbrücken bringen.

1.500 öffentliche Parkplätze in der Nähe

Wer mit dem Auto anreisen will, findet nach Angaben der Stadt rund ums Veranstaltungsgelände etwa 1.500 öffentliche Parkplätze. Außerdem gebe es in den umliegenden Parkhäusern übers Wochenende vergünstigte Tarife. So koste ein Parkplatz ab 19 und bis 13 Uhr am Folgetag drei Euro. Am Sonntag kann man sogar bis 15 Uhr für nur drei Euro im Parkhaus stehen bleiben.