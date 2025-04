Am Gründonnerstag wird die Mainzer Innenstadt zur Bühne für ein außergewöhnliches Schauspiel: Ein Team der Evangelischen Kirche bringt Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde "Das letzte Abendmahl" als lebendige Darstellung auf Straßen und Plätze.

Der Gründonnerstag wird von den christlichen Kirchen traditionell als der Tag gefeiert, an dem Jesus das Abendmahl hielt. Anschließend wurde Jesus verhaftet und verurteilt. Mit diesem Tag beginnen die Osterfeiertage .

Das letzte Abendmahl in der Öffentlichkeit

Seit 2011 gibt es das Projekt "Mahl ganz anders" von evangelisch.de . Mit einem Abendmahl in der Öffentlichkeit will es auf diesen besonderen Feiertag aufmerksam machen. Das Schauspiel wurde in den letzten Jahren unter anderem in München, Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Kassel oder Magdeburg aufgeführt - immer von einem Team der evangelischen Kirche zusammen mit anderen Ehrenamtlichen. In diesem Jahr findet die Aktion zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz statt.

Inszenierung in der Mainzer Innenstadt

So werden nach Angaben der Organisatoren heute dreizehn Leute durch die Straßen der Mainzer Innenstadt ziehen. An sechs verschiedenen Orten halten sie an und bauen einen langen Tisch auf. Er wird gedeckt, die Männer und Frauen nehmen Platz und beginnen zu essen. Jesus kündigt an: "Einer von euch wird mich verraten!" Die Szene erstarrt und verwandelt sich langsam in das berühmte Mailänder Wandgemälde Leonardo da Vincis. Alle am Tisch fragen sich: "Bin ich es?" Ein Ton wird immer lauter, bis schließlich keiner mehr die Spannung aushält. Alle verlassen die Szene, nur Jesus und Judas bleiben.

Während der Aufführung werden zudem Postkarten mit dem Gemälde von Leonardo da Vinci verteilt.

Das letzte Abendmahl, Illustration um 1900 nach Leonardo Da Vinci. Diese Szene wird an verschiedenen Mainzer Plätzen lebendig. dpa Bildfunk picture alliance / | -

Wer nicht persönlich dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Aufführung live auf Facebook und Instagram zu verfolgen.