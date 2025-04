Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der eine Frau in Worms vergewaltigt hat. Eventuell waren auch andere Personen an der Tat beteiligt.

Viel kann und möchte die Wormser Polizei zu dem Fall bislang noch nicht veröffentlichen - zum einen, um das Opfer zu schützen, zum anderen auch aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt.

Vergewaltigung mitten in der Wormser Innenstadt

Was bekannt ist: Passiert ist die Tat in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr - mitten in der Innenstadt im Bereich der Römerstraße/Torturmstraße. Das ist in der Nähe vom Wormser Rathaus und vom Dom. Dort wurde die 35-jährige Frau vergewaltigt.

Weitere Menschen am Tatort in Worms

Während der Tat waren laut Polizei auch zwei weitere Personen am Tatort. Inwiefern sie beteiligt waren, werde noch ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Kripo. Sie hofft nun auf Hinweise ausf der Bevölkerung.