Löwin ist in Tierauffangstation in der Südwestpfalz angekommen

Die Tierauffangstation Maßweiler im Kreis Südwestpfalz hat eine neue Bewohnerin: Manuschka! Sie kommt vom Zirkus, ab sofort darf die Löwin ihr Leben ohne Kunststücke genießen.

Löwin Manuschka lebte bisher in einem deutschen Zirkus. Verein Vier Pfoten

Umzug zur Tierauffangstation Maßweiler geglückt

Auch wenn die ehemalige Zirkuslöwin Manuschka das Reisen gewöhnt ist, war dieses Abenteuer einzigartig. Denn die Reisen als Zirkusattraktion sind ab sofort Geschichte! Weil ihr Halbbruder unerwartet gestorben war, hatte sich der Zirkus entschieden, Manuschka freiwillig abzugeben. Geboren wurde die mehr als 100 Kilogramm schwere Wildkatze 2019 in Frankreich, zusammen mit ihrem Halbbruder. Mit drei Monaten wurde das Geschwisterpaar dann an einen Zirkus abgegeben. Fünf Jahre später darf die Großkatze in Rente gehen.

Im Kreis Südwestpfalz werden vernachlässigte Wildtiere gepflegt

Der Verein "Tierart" betreibt die Tierauffangstation Maßweiler in der Südwestpfalz - hier finden verletzte und vernachlässigte Wildtiere eine neue Heimat. Immer wieder mal auch ehemalige Großkatzen aus dem Zirkus. Manche wurden von den Behörden in ganz Europa bei Privatpersonen beschlagnahmt, weil sie dort unter schlimmen Bedingungen gehalten wurden.

Zirkus übergibt Löwin freiwillig an Tierauffangstation

Dass Manuschka freiwillig vom Zirkus abgegeben wurde, begrüßen die Tierpfleger der "Tierart Wildtierstation" sehr. Außerdem freut es die Organisation "Vier Pfoten e.V.", die sich gemeinsam mit "Tierart" in Maßweiler länderübergreifend um das Tierwohl kümmert, dass sich der Zirkus verpflichtet hat, in Zukunft keine Großkatzen mehr zu halten und mit ihnen als Attraktion Geld zu machen.

Manuschkas großer Tag! Die Löwin aus einem deutschen Zirkus hat ein neues Zuhause auf Zeit bei TIERART gefunden.

"Tierart" fordert Verbot von Wildtieren im Zirkus

In vielen Ländern wie Bulgarien, Italien, Frankreich oder Schweden ist es schon lange verboten, Wildtiere im Zirkus zu halten. Manche Länder gehen sogar so weit, alle Tiere aus den Shows zu verbannen. In Deutschland sind Wildtiere in Zirkussen nach wie vor noch erlaubt. Für "Tierart" ein Unding, die Tierrettung fordert seit Jahren ein gesetzliches Verbot. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt der Verein: "Wir fordern den Bundestag auf, endlich ein Tierschutzgesetz zu schaffen, das Tiere wirklich schützt. Die bisher geplanten Maßnahmen im Gesetzentwurf reichen dafür nicht aus!"

"Eingewöhnung der Löwin braucht Zeit"

Nachdem die ehemalige Zirkuslöwin Manuschka jetzt erst mal ihr neues Innengehege kennenlernen darf und sich eingewöhnen kann, soll sie am kommenden Dienstag auch das erste Mal das Außengehege beschnuppern. Dieser Moment wird für das Tier sehr besonders, da sind sich alle Tierpfleger einig. Denn die Katzendame hat in ihrem Leben noch nicht viele große Freiflächen gesehen, geschweige denn durfte sie darauf tollen.

Das soll sich ab jetzt aber ändern: Manuschka erwartet ein entspanntes Katzenleben ohne Applaus, Scheinwerferlicht und Kunststücke. Sobald die Katzendame ihren Gesundheitscheck gemacht hat und alle notwendigen Papiere vorliegen, soll sie zum Großkatzenschutzzentrum FELIDA gebracht werden. Um sie mit anderen Artgenossen zusammenzubringen, denn im Gegensatz zu anderen Großkatzen sind Löwen sehr soziale Tiere und sollten nicht alleine leben.