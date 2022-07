per Mail teilen

Alexandra Dietz ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Fernsehen, Hörfunk und Web vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit 2014 ist Alexandra Dietz als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor arbeitete sie als Reporterin unter anderem für den SR, den HR, das ZDF und SWR1.

Alexandra Dietz SWR

Meine Heimat

Meine Heimat ist da, wo mein Herz glücklich ist. Meistens in der Natur, mitten im Wald mit einem Lied auf den Lippen und einem Lächeln im Gesicht. Am Besten noch mit guten Freunden und Familie. Offiziell liegt meine Heimat im hübschen, kleinen und manchmal schwer verständlichen Saarland.

Mein Antrieb

Carpe Diem! Freude am Leben, gute Energie, Ehrgeiz, Ehrlichkeit, Mitgefühl und all die Menschen da draußen, mit ihren bunten Facetten, oft spannenden Geschichten und emotionalen Erlebnissen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Die meiste Zeit widme ich meiner Gesundheit, um all die schönen Dinge im Leben noch lange erleben zu dürfen.

Journalistisch prägend für mich war

Die vielen besonderen Begegnungen mit Menschen im Kleinen, eine Moderation einer Live-Sendung vom Rheinland-Pfalz Tag in Neustadt an der Weinstraße, aber auch zahlreiche traurige und harte Themen, wie die 48-Stunden-Live-Berichterstattung vom Amoklauf in Winnenden, die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal und die tödlichen Schüsse auf zwei junge Polizisten bei Kusel.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Schwere Entscheidung. Ein Tag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Südpfalz, ein langes und tiefgründiges Gespräch mit "Kaiser" Franz Beckenbauer oder doch die coolste 100-jährige Stadträtin Lisel Heise, die bis zu ihrem Tod 2022 für ihr Freibad in Kirchheimbolanden gekämpft hat? Ich glaube, ich gehe mit der Frau, die mein Herz ganz tief berührt hat und mir gezeigt hat: Glaube an deine Träume, egal wie alt du auch sein magst. Es ist nie zu spät für nichts.

Aktiv bin ich auf folgenden Kanälen

