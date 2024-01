Tiger Sahib in Tierauffangstation Maßweiler gestorben

per Mail teilen

Der Tiger Sahib in der Tierauffangstation in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz ist tot. Er starb im Alter von 18 Jahren, wie der Verein Tierart mitteilte.

Der Sibirische Tiger Sahib kam aus einem Zirkus nach Maßweiler Picture Alliance

Auf Instagram schrieb die Tierauffangstation: "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir Sahib im Alter von fast 18 Jahren gehen lassen mussten." Sahib war ein ehemaliger Zirkustiger und kam im Juli 2020 zusammen mit seiner Halbschwester Jill nach Maßweiler. Sie war vor fast genau einem Jahr gestorben, damals durfte sich Sahib sogar von seiner Halbschwester verabschieden.

Tiger Sahib hatte in Maßweiler mit vielen Problemen zu kämpfen

Tiger Sahib hatte während seines Aufenthalts in Maßweiler mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte Arthrose in den Gelenken, eine Nierenerkrankung und Verdauungsprobleme. Einmal musste er sogar mit einer aufwändigen Operation am Zahn behandelt werden. Trotz der Probleme habe er ausgiebige Sonnenbäder oder ein Bad im Pool immer sehr genossen. Er sei bis zuletzt sehr verspielt gewesen.

Möglicherweise bald neue Tiger bei Tierart in Maßweiler

In den vergangenen Wochen habe sich aber sein Gesundheitszustand verschlechtert. Man habe trotz intensiver medizinischer Betreuung nichts mehr für Sahib tun können, heißt es von Tierart. Er werde auch von seiner Nachbarin, der Tigerin Cara, schmerzlich vermisst.

Es ist uns ein großer Trost, dass wir Sahib dreieinhalb wunderschöne Jahre bereiten konnten und dass er nun wieder mit Jill vereint ist.

In der Wildtierstation in Maßweiler leben nach dem Tod von Sahib noch zwei Tiger. Möglicherweise werden bald wieder neue dazu kommen. Tierart in Maßweiler ist ein Projekt der international tätigen Organisation "Vier Pfoten", die sich weltweit für Tierschutz einsetzt.