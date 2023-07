Zwei Tiger - Cara und Sahib - leben schon in der Auffangstation für Wildtiere in Maßweiler in der Südwestpfalz. Und ganz bald kommt noch ein Tiger dazu: die weiße Tigerin Charlota.

Weiße Tiger haben die Zauberkünstler und Dompteure Sigfried und Roy weltberühmt gemacht. Sie standen mit den exotischen Großkatzen auf der Bühne und haben sie auch als Haustiere gehalten. Und obwohl es wilde Tiere sind, halten sich auch Privatleute Tiger zuhause. Dazu gehörte auch die junge weiße Tigerin Charlota.

Tigerin Charlota: Sie ist knapp ein Jahr alt und wurde privat gehalten. Bald findet sie in der Wildtierstation in Maßweiler ein neues Zuhause. Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz

Weißer Tiger stammt aus Privathaltung

Bald zieht sie nach Maßweiler in die Wildtierstation von Vier Pfoten, einer Tierschutzstiftung. Wie die Stiftung mitteilt, wurde die Tigerin im Frühjahr 2022 geboren und vermutlich für den illegalen Wildtierhandel gezüchtet. Es sei üblich, dass solche Tiere ihren Müttern schon bald nach der Geburt entrissen werden, um sie früh an Menschen zu gewöhnen und später als Haustiere zu verkaufen. Die weiße Tigerin Charlota wurde laut Vier Pfoten im vergangenen Jahr aus einer illegalen Privathaltung geholt. Tschechische Behörden seien darauf aufmerksam geworden, weil der private Besitzer Videos in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.





Tschechien: Hotspot für illegalen Handel mit Tigern 2018 hatte die Stiftung Vier Pfoten nach eigenen Angaben mit dazu beigetragen, Tschechien als Hotspot für illegalen Tigerhandel zu identifizieren, nachdem der Handel zwischen tschechischen Händlern und bekannten vietnamesischen Tigerhändlern aufgedeckt wurde: Vier Pfoten habe die Zusammenarbeit mit den Behörden zu diesem Thema fortgesetzt. Im Jahr 2021 sei ein EU-Tiger-Leitfaden inner- und außerhalb der Europäischen Union verfasst worden, um den kommerziellen Handel zu beenden. Dafür habe sich Tschechien gemeinsam mit der Slowakei bei Expertentreffen der EU-Mitgliedstaaten erfolgreich eingesetzt. Vier Pfoten habe einen wichtigen Beitrag zu diesem Entwurf geleistet. Im April 2023 sei der Leitfaden schließlich von der Europäischen Kommission verabschiedet worden. Die Veröffentlichung der EU-Leitlinien für Tiger wird nach Angaben von Vier Pfoten, ein entscheidender Schritt sein, um unter anderem den Handel mit in Gefangenschaft gehaltenen Tigern zu kontrollieren. Dafür müsse der Leitfaden von den Mitgliedstaaten auch ordnungsgemäß umgesetzt werden. Quelle/Text: Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz

Tigerin Charlota: Reise in die Südwestpfalz startet in wenigen Tagen

Seit Januar lebt Charlota vorrübergehend im Zoo von Hodonín in Tschechien. In wenigen Tagen soll sie ihre Reise in die Südwestpfalz antreten. Vorher habe eine Tierärztin die junge Tigerin untersucht und sie für "reisetauglich" erklärt. Eine solche Untersuchung sei wichtig, so die Stiftung Vier Pfoten. Denn: "Die Genmutation, die für die weiße Fellfarbe bei Tigern verantwortlich ist, bringt oft auch gesundheitliche Probleme mit sich." Dazu gehörten unter anderem Wirbelsäulendeformationen, Beeinträchtigungen der Seh- und Hörfähigkeiten oder eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten wegen Störungen des Immunsystems.

„Bei der Untersuchung wurde bestätigt, dass die Sehstärke von Charlota aufgrund der bei weißen Tigern üblichen Fehlstellung der Augen beeinträchtigt ist. Glücklicherweise wurden bei der jungen Tigerin noch keine weiteren nennenswerten Probleme festgestellt", erklärt Florian Eiserlo, Betriebsleiter der Tierauffangstation in Maßweiler. Deshalb darf sie schon ganz bald in ihr neues Zuhause in Maßweiler einziehen. Das sei für den 28. Juli geplant.

Auffangstation in Maßweiler gibt Wildtieren ein neues Zuhause

In der Wildtierstation in Maßweiler leben zum Beispiel Großkatzen, die unter mangelhaften Bedingungen in Zoos, Zirkussen oder in privater Gefangenschaft gehalten wurden. In Maßweiler finden sie eine neue Heimat. So wie die beiden Tiger Cara und Sahib. Die Tigerdame Cara wurde laut Vier Pfoten 2013 bei einer Razzia in der Nähe von Neapel entdeckt. Die kleine Tigerin sei damals erst fünf Monate alt gewesen und sei in einem winzigen Betonschuppen ohne Fenster eingesperrt gewesen. Der sibirische Tiger Sahib sei 2007 von einem Zirkus-Dompteur gekauft und für Zirkusvorstellungen dressiert worden. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in Transportwagen, kleinen mobilen Gehegen und vor Publikum in Manegen.

Die Tierauffangstation in Maßweiler kümmert sich außerdem um heimische Wildtiere. Dazu gehören Füchse, Dachse, Wildkatzen, Hasen oder Igel. Manche sind nur vorübergehend dort, zum Beispiel, wenn sie sich verletzt haben. Sie werden dann gepflegt, medizinisch versorgt und wieder in die Wildnis entlassen, wenn es ihnen wieder gut geht. Tiere, die nicht wieder in die freie Natur ausgewildert werden können, finden dann in Maßweiler ein dauerhaftes Zuhause.