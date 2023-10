Gerettete Tigerdame hat sich in Maßweiler gut eingelebt

Ende Juli war die weiße Tigerin Charlota in der Tierauffangstation Maßweiler eingezogen. Nun kam die 2022 in Tschechien aus einem Privatzoo gerettete Raubkatze in ein neues Gehege.

In ihrem neuen Zuhause in der Südwestpfalz hat sich die Tigerdame gut eingelebt. Die exotische Großkatze habe sehr schnell Vertrauen zu ihren Pflegerinnen und Pflegern gefasst und sei gegenüber Besuchern sehr aufgeschlossen, sagte Eva Lindenschmidt von der Auffangstation Tierart. "Sobald an ihrem Gehege etwas los ist, ist die Tigerin zur Stelle."

Tigerin war in Tschechien beschlagnahmt worden

Charlota war 2022 in Tschechien beschlagnahmt worden. Videos im Internet hatten Ermittler auf die Spur des privaten Halters gebracht. Ende Juli wurde die Katze in die Station der Tierschutzorganisation Vier Pfoten gebracht - hier soll sie ein besseres Leben haben. Von ihrem Eingewöhnungsgehege sei das Tier mittlerweile in ein Gehege von etwa 1000 Quadratmeter umgezogen, sagte Lindenschmidt der dpa.

"Hier haben wir kürzlich einen Kletterturm mit mehreren Aussichts- und Liegeplattformen gebaut, den Charlota sofort erkundet hat. Selbst die Höhe von etwa vier Metern bereitet ihr keinerlei Angst. Von der obersten Plattform hat sie einen wunderbaren Blick über das Gelände und das Gehege von Nachbar Sahib", so Lindenschmidt.

Tierische Mitbewohner sind noch skeptisch

Tiger Sahib und Tigerin Cara seien der neuen Bewohnerin gegenüber nach wie vor etwas skeptisch, erklärte die Biologin. "Hin und wieder wird am Zaun auch mal gefaucht." Allerdings seien Tiger in freier Wildbahn außerhalb der Paarungszeit strikte Einzelgänger, die ihr Territorium gegen fremde Artgenossen streng verteidigten. "Demnach ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Dennoch gehen wir davon aus, dass Cara und Sahib sich in Zukunft an Charlota gewöhnen werden."

"Es ist eine Freude, Charlota so ausgelassen und entspannt zu sehen."

Die Katze sei extrem neugierig und verspielt, sagte Lindenschmidt. Ob Jutesäcke gefüllt mit Schafswolle, Pappkartons mit versteckten Gulaschstücken, Duftspuren aus Gewürzen oder Parfüm im Gehege oder diverse Spielbälle. "Alles wird von der neugierigen Tigerin genauestens untersucht und nach Möglichkeit am Ende komplett zerlegt", berichtete die Biologin. "Es ist eine Freude, sie so ausgelassen und entspannt zu sehen."