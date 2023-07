Andy Neumann übt scharfe Kritik am Stand des Katastrophenschutzes

per Mail teilen

In Ahrbrück trifft SWR1 Moderator Veit Berthold den Autor und Bundeskriminalbeamten Andy Neumann. Man kennt Neumann nicht nur im Ahrtal, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus.

Er selbst hat die Flut am eigenen Leib erlebt und das in seinen Büchern "Es war doch nur Regen" und in der Denkschrift "Vergiss mal nicht" zum Ausdruck gebracht. Streitbarer Fürsprecher für das Ahrtal ist er bis heute.

Unser Mann vor Ort ist mit Andy Neumann in einem kleinen Café verabredet. Wie ist es ihm zwei Jahre nach der Flut ergangen? Und vor allem: Wo stehen wir heute in Sachen Katastrophenschutz?