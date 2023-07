Unterwegs im Ahrtal

per Mail teilen

Hubschrauber ohne Seilwinden kreisen über den Dächern von hilfesuchenden Menschen und können sie nicht retten, keine Warnung vor den Wassermassen, die Handynetze sind ausgefallen.

In der Flutnacht und den Tagen danach lief einiges schief. Das Verständnis für die Umstände in diese Ausnahmesituation ist da, aber das keine zeitnahe Entschuldigung kommt, hinterlässt bei vielen Anwohnern einen bitteren Nachgeschmack. So auch bei Michael Koenen aus Kreuzberg.