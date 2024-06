Unbekannte töten zwei Schafe und "entsorgen" Kadaver in Rockenhausen

Wer hat zwei Schafe getötet und sie danach am Waldrand in Rockenhausen abgelegt? Die Polizei will das wissen und sucht deshalb den oder die Täter und Zeugen.

Gefunden wurden die getöteten Schafe am Montagnachmittag an einem Feldweg im Donnersbergkreis - beim Rockenhausener Stadtteil Dörnbach, so die Polizei. Dort hatte sich ein Zeuge gemeldet, der die toten Tiere entdeckt hatte. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben Unbekannte den beiden Schafen die Kehlen aufgeschnitten. Danach seien ihre Kadaver am Waldrand "entsorgt" worden. Tote Schafe am Waldrand bei Rockenhausen gefunden Wem die Tiere gehören, ist bislang nicht klar. Die Polizei habe im Moment keine Hinweise, dass die Schafe aus einem rituellen Grund geschlachtet wurden. Sie spricht in einer Mitteilung davon, dass die Schafe verwahrlost waren. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass sich jemand der Tiere entledigen wollte. Polizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern ermittelt jetzt. Sie sucht den oder die Täter und bittet auch Zeugen, sich zu melden. Sie fragt deshalb: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei melden - zum Beispiel unter der Telefonnummer 0631 369 2620.