Ein Dorf baut auf - Folge 11: Endlich - Es wird gebaut!

Vor mehr als zehn Monaten hat die verheerende Flutkatastrophe große Teile von Dernau zerstört. Jetzt sind erste große Fortschritte beim Wiederaufbau zu erkennen.

Die Reportage-Reihe "Ein Dorf baut auf" begleitet die Menschen in Dernau im Kreis Ahrweiler nach der Hochwasserkatastrophe auf ihrem Weg zurück in die Normalität. In der elften Folge "Endlich - Es wird gebaut!" herrscht Aufbruchstimmung unter den Dernauern. Denn für Handwerker Sebastian Tetzlaff startet der Wiederaufbau seines neuen Wohnhauses. Und auch die Touristen kommen bei "Wandern für den Wiederaufbau" zurück nach Dernau und in die Weinberge.

Erste Häuser werden neu gebaut

Nachdem Handwerker Sebastian Tetzlaff in den vergangenen Monaten in einem Wohnwagen auf seinem Grundstück in Dernau lebte, haben jetzt endlich die Bauarbeiten für sein neues Haus begonnen. "Es ist schön zu sehen, dass jetzt etwas Neues beginnt. Das sorgt für Zuversicht und Sicherheit", sagt Tetzlaff.

Dass in Dernau wieder neu gebaut wird, freut auch seine Nachbarn und andere Dorfbewohner, stellt Tetzlaff fest. "Die Leute merken, dass es doch weitergeht", so Tetzlaff, "und das fühlt sich gut an."

"Der Blick ist nach vorne gerichtet", sagt David Fuhrmann, stellvertretender Bürgermeister, "die Leute wollen unser Dernau endlich wieder schön machen." Ein Herzensprojekt der Dernauer: der Bau einer provisorischen Grundschule mit Kindergarten und Sporthalle. Auch hier haben die Bauarbeiten begonnen, damit die Kinder bald wieder im Ort zusammen lernen und spielen können.

Wandern für den Wiederaufbau: Touristen besuchen das Ahrtal

Durch die Veranstaltung "Wandern für den Wiederaufbau" sind im Mai auch endlich wieder viele Touristen nach Dernau gekommen. "Der Winter war schon sehr lang und teilweise auch einsam, deshalb ist es schön, dass jetzt wieder Gäste da sind", sagt Peter Schnitzler, der mit seiner Familie das Hotel "Kölner Hof" betrieben hat. Bei der Wander-Veranstaltung konnte er mit seiner Tochter Franziska viele Gäste in den Weinbergen über Dernau bewirten.

Auch Winzer Markus Bertram hat dabei einen Weinstand betrieben. "So kommt wieder etwas Normalität zurück und wir kommen raus aus der Rolle der Betroffenen", sagt Bertram. Weil die Renovierung seines Weinhauses noch dauern wird, hat er einen Container angeschafft, in dem er in den nächsten Monaten seine Weine verkaufen kann. Auch dafür ist "Wandern für den Wiederaufbau" die Gelegenheit.