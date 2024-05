Steigenberger in Bad Neuenahr kurz vor Wiedereröffnung

per Mail teilen

Das Steigenberger Hotel zählte vor der Flutkatastrophe zu den Top-Adressen im Ahrtal. Nach fast drei Jahren Wiederaufbau steht nun die Eröffnung an.

Noch wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Rund 200 Handwerkerinnen und Handwerker sind im ganzen Hotel beschäftigt, schließen Lampen an, montieren Steckdosen oder streichen die letzten Säulen. Kurz vor der Eröffnung wirkt es nicht so, als ob hier ab dem 1. Juni tatsächlich wieder die ersten Gäste auf der Matte stehen.

Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr will am 1. Juni öffnen

Der Hoteldirektor zeigt sich trotzdem optimistisch. "Alle arbeiten hier im Moment praktisch 24 Stunden am Tag", sagt Thomas Swieca im SWR-Interview. "Ich war schon bei vielen Hoteleröffnungen dabei und kann sicher sagen: Wir schaffen das bis Samstag".

Das Steigenberger Hotel liegt direkt an der Ahr und wurde bei der Flutkatastrophe 2021 stark beschädigt. Das Erdgeschoss mit Lobby, Restaurant, Bars und zwei Geschäften an einer Seite wurde komplett zerstört. Das massive Gebäude selbst blieb aber stehen und die oberen Stockwerke unversehrt. Die Steigenberger Gruppe entschied sich daraufhin, nicht nur das Erdgeschoss wieder herzurichten, sondern ließ das einst mondäne Kurhotel komplett modernisieren.

So sah es kurz nach der Flutkatastrophe am Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus. Eine Brücke wurde weggerissen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Für Hoteldirektor Thomas Swieca fühlt es sich deshalb nach eigenen Worten eher nach einer Neueröffnung als nach einer Wiedereröffnung an. Mit einem frischen Design möchte man auch gezielt jüngere Menschen ansprechen, so Swieca. Dazu kommen ganz neu gestaltete Restaurants, Bistros und Bars, die nicht nur für Hotelgäste, sondern auch für Laufkundschaft gedacht sind.

Tourismusverband hofft auf Signalwirkung für das ganze Ahrtal

Mit seinen 216 Zimmern soll das Steigenberger Hotel bei voller Ausbuchung bis zu 500 Touristen nach Bad Neuenahr und ins Ahrtal bringen. Andreas Lambeck, Chef der Ahrtal & Bad Neuenahr-Ahrweiler Tourismus GmbH, ist sich sicher, dass die Wiedereröffnung jetzt zum Start der Saison auch ein wichtiges Signal für die ganze Region ist. "Das Steigenberger war und ist immer das Aushängeschild gewesen", sagt er. "Wenn das bei denen klappt, dann merken auch andere Investoren, dass es sich lohnt, Geld ins Ahrtal zu stecken."

Auch im Frühstücksbereich des Steigenberger Hotels wird noch gearbeitet. An den letzten Tagen vor der Wiedereröffnung geht es dabei vor allem um Schönheitsarbeiten, wie Lampen anbringen oder Bohrlöcher verschließen. SWR

Auch für die potentiellen Gäste sei es ein gutes Zeichen, dass das Hotel wieder da ist. Seiner Meinung nach profitiert davon das ganze Ahrtal, denn die Gäste würden zwar vielleicht in Bad Neuenahr übernachten, aber ihre Ausflüge würden sie in der ganzen Region planen.

Viele Hotels im Ahrtal immer noch geschlossen

Die Lage der Hotellerie im Ahrtal sei immer noch sehr unterschiedlich, so Lambeck weiter. In Bad Neuenahr sei man schon wieder sehr weit, gerade im Tourismus komme der Wiederaufbau gut voran. Weiter flussaufwärts, zum Beispiel in Altenahr, Ahrbrück oder Schuld würde er sich ein deutlich höheres Tempo wünschen.

"Da gibt es einige Leuchtturm-Projekte von sehr engagierten Hoteliers. Aber direkt daneben ist dann eine Baustelle oder eine Ruine", bedauert der Touristik-Chef. Trotzdem betont Lambeck, dass das Ahrtal wieder bereit für Touristen sei. "Jeder, der bei uns Urlaub machen will, ist willkommen. Und es wird auch jeder ein Zimmer kriegen."