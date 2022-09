Christian Giese-Kessler arbeitet als Autor bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihm und erfahren Persönliches.

SWR-Reporter Christian Giese-Kessler aus dem SWR-Studio Koblenz. SWR

Christian Giese-Kessler ist Multimedia-Reporter im SWR-Studio Koblenz. Er hat Jura in Heidelberg und Bonn studiert und ein Volontariat beim NRW-Lokalradio absolviert. Danach hat er mehrere Jahre bei Lokalen Sendern als Reporter gearbeitet.

Vom Münsterland über Heidelberg, Bonn und Brühl nach Köln

Christian Giese-Kessler ist in Münster geboren, in den Zeiten seines Studiums wohnte er in Heidelberg und Bonn.

Als " Radioonkel" bei einem NRW-Lokalsender lebte er eine Weile in Brühl, sein Herz gehört Köln und dort wohnt er

mitten im Zentrum des Lebens.

Jura, Kommunalpolitik und Umwelt – einige der liebsten Themen von Giese-Kessler

Durch das Jurastudium widmet sich Christian Giese-Kessler sehr gerne der Gerichtsberichterstattung an den vielen Gerichten in Koblenz. Regelmäßig berichtet er über Landespolitik und alle kommunalpolitischen Themen rund um den Koblenzer Stadtrat.

Außerdem interessieren ihn Themen rund um Nachhaltigkeit, Umwelt, Natur und als "kölsches Hätz" natürlich Karneval!

Auch in der Freizeit Vielfältig

Wenn es seine Zeit erlaubt ist Christian Giese-Kessler ein ambitionierter Stand-Up-Paddler. Er reist sehr gerne und

interessiert sich für Film und Fotografie. Gerne besucht er verschiedene Musikfestivals.

Christian Giese-Kessler auf Instagram