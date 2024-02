Wiederaufbau an der Ahr: Kurhotel eröffnet im Frühjahr

Der Wiederaufbau von Bad Neuenahr-Ahrweiler geht voran. Bald macht auch das alteingesessene Kurhotel am Ahrufer wieder auf. Jetzt hat der Eigentümer einen Einblick gewährt.

Noch ist das Kurhotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine einzige Baustelle. Mehr als 200 Handwerker wuseln durch das weiße Gebäude mitten in der Kurstadt. Bis Anfang April wollen sie aber den markanten Komplex am Ufer der Ahr fertig saniert haben, der in der Flutkatastrophe massiv beschädigt wurde.

Im Juli 2021 verloren 135 Frauen, Männer und Kinder bei der Flutkatastrophe ihr Leben. Während die Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals immer noch damit beschäftigt sind, das Tal, die Häuser und die Wohnungen wiederaufzubauen, beschäftigt sich in Mainz der Untersuchungsausschuss des Landtags mit der Frage nach der Verantwortung in der Katastrophen-Nacht.

Rundgang mit der Wiederaufbau-Beauftragten des Landes

Dieter Sturm aus der Geschäftsleitung der Aktiengesellschaft (AG) Bad Neuenahr und Architekt Gerd Bungarten informierten am Freitag Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) über den Fortschritt der Bauarbeiten. Die AG Bad Neuenahr hatte vor der Flutkatastrophe viele bedeutende Gebäude in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler übernommen, unter anderem das Steigenberger Hotel, das Kurhaus mit Festsaal und das Thermalbadehaus.

Staatssekretärin Steingaß (2. v. re.) informiert sich bei Dieter Sturm von der AG Bad Neuenahr (2. v. li.) und Architekt Gerd Bungarten (l1. v. li.) über Hotel-Wiederaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler. SWR

Wiederaufbau: Im Frühjahr sollen die ersten Gäste wieder einchecken können

Der Wiederaufbau der Gebäude, die den Stadtkern der Kurstadt prägen, gehe sehr schnell voran, sagt Architekt Gerd Bungarten. Demnach soll das Steigenberger Hotel Ende März im Innenbereich fertig sein, so dass es danach in Betrieb genommen werden kann. Das Kurhaus soll später im November folgen und das historische Badehaus Anfang kommenden Jahres neueröffnen.

Das Steigenberger Hotel direkt an der Ahr im Ortszentrum sei für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe sehr wichtig, sagt Dieter Sturm von der AG Bad Neuenahr. "Das hier ist die Kernzelle der Stadt Bad Neuenahr, das Zentrum dessen, wo die Kur entstanden ist. Das ist sehr wichtig für die Stadt und für die ganze Umgebung."

Wiedereröffnung wird Meilenstein fürs Ahrtal

Das Hotel wird dem Tourismus im Ahrtal wohl einen Schub geben. Mehr als 300 Gäste können voraussichtlich künftig in den rund 200 Zimmern übernachten. Außerdem wird das renovierte Hotel viele neue Veranstaltungsräume mit Platz für mehrere hundert Gäste, ein Thermalhallenbad und einen Spa-Bereich haben.

Bis 2026 könnte die Kurstadt ihre Mitte wieder haben - mit dem größten Hotel der Stadt, dem Kursaal, dem historischen Badehaus und sogar mit neuen Kuranlagen. Denn die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte in diesem Jahr angekündigt, dass die Kuranlagen im Kurpark bis 2026 neu aufgebaut werden sollen.