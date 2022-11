Michael Lang berichtet als Korrespondent aus dem Ahrtal. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihm und erfahren Persönliches.

Michael Lang, Korrespondent, SWR-Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler. SWR

Ahr

Michael Lang ist Korrespondent im SWR-Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er berichtet über die Folgen der Flutkatastrophe an der Ahr. Er recherchiert vor Ort, wo es beim Wiederaufbau hakt, wie die Betroffenen ihre Traumata bewältigen, wie der neue Hochwasserschutz funktioniert und was der Klimawandel mit der Sturzflut im Ahrtal zu tun hat. Er unterstützt auch Kolleginnen und Kollegen bei ihren Produktionen. Michael Lang dreht für die SWR-Reihe Made in Südwest Reportagen über spannende Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz.

Rhein

Der Rheinländer studierte in Deutschland und den USA Journalistik, Politik und Geschichte. Im Studium absolvierte er ein Volontariat beim WDR und ein Praktikum im US-Kongress. Als Reporter arbeitete er unter anderem für Plusminus und weitere Wirtschaftsmagazine in der ARD. 2008 gewann sein Beitrag über ungenaue Messgeräte bei Verkehrskontrollen den Bund der Steuerzahler-Journalistenpreis. 2011 gewann Michael Lang den Georg von Holtzbrinck Preis für Wirtschaftspublizistik für seine Dokumentation „Heilige Knochen - Das Geschäft mit den Reliquien“. 2015 den Abdruck Journalistenpreis für den Plusminus-Beitrag „Zahnpasta ohne Fluorid?“. Er drehte am Amazonas und in Grönland Filme zu den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Michael Lang ist Co-Autor des Fachbuchs „Das Journalistenbüro – Teamkonzepte für freie Journalisten“ (UVK Verlag). Er unterrichtet Journalismus an einer Hochschule in Köln.

Ruhr

Seit seinem Journalistik-Diplom an der Universität Dortmund fasziniert Michael Lang der Ruhrschnellweg - die Straße mit einem der höchsten Verkehrsaufkommen in Deutschland. Anwohner nennen sie „Diese Furchtbare Straße“. So heißen auch die beiden Kinokurzfilme über die Lebensader des Ruhrgebiets, in denen Michael Lang Regie führte. Die Filme wurden von der Deutschen Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet. Der erste Film war Teil der Ausstellung „Urbanität gestalten“ im Essener Museum Folkwang.