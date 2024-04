Ahrtal: Forderung nach klaren Regeln für Wiederaufbaufonds

Von den Milliarden für den Wiederaufbau im Ahrtal ist fast drei Jahre nach der Flutkatastrophe noch nicht viel angekommen. Ein Grund: Unklare Regeln beim Wiederaufbaufonds.

Jetzt sollen Bundeskanzler Scholz (SPD) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Ahrtal zur Chefsache machen. Das sagte die Vorsitzende des Bauausschusses des Bundestags, Sandra Weeser (FDP), dem SWR. In der Bundestagsdebatte zum Wiederaufbau im Ahrtal am Donnerstagabend sagte Weeser, der Wiederaufbau müsse besser koordiniert werden. Sie habe einen Brief an Scholz und Dreyer geschrieben. In diesem fordere sie, dass Missverständnisse und Unklarheiten bei der Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds schnellstmöglich aus dem Weg geräumt werden sollten.

Forderung nach einem Ahrtal-Beauftragten

Viele Gespräche der Mitglieder des Bauausschusses mit Ministerien und auch Besuche im Ahrtal hätten keine ausreichende Lösung gebracht. Dem SWR sagte Weeser: "Ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, ich habe alles versucht, was in meinen Händen war als Bauausschussvorsitzende. Wir haben versucht, die Abstimmungsprozesse hinzubekommen und sind da jetzt ein Stück weit an einem Punkt, wo die Exekutive einfach klären muss, wie es gemacht werden kann."

In ihrem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer schreibt Weeser: "Aus meiner Sicht wäre die Benennung eines Ahrtal-Beauftragten jetzt unerlässlich, um den seit drei Jahren andauernden Wiederaufbau zwischen Bund und Ländern zu koordinieren und damit zu beschleunigen."

Sandra Weeser (FDP), Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, will mehr Klarheit beim Wiederaufbau im Ahrtal. Sie fordert unter anderem einen Ahrtal-Beauftragten. SWR

Wiederaufbaugesellschaft fordert klare Regeln für Förderung

Sofia Lunnebach ist Geschäftsführerin der Wiederaufbaugesellschaft in Sinzig. Sie ist verantwortlich für den Wiederaufbau und wünscht sich klare Regeln, was beim Wiederaufbau gefördert wird und was nicht. Sie sagt zu den Formulierungen in den Verwaltungsvorschriften: "Es ist zu ungenau, es ist etwas Wischiwaschi ausgedrückt."

Sofia Lunnebach von der Wiederaufbaugesellschaft Sinzig wünscht sich eindeutigere Regeln für den Wiederaufbau. SWR

Ein Beispiel sei die Sanierung eines zerstörten Hauses mit Sozialwohnungen in Sinzig. Hier will die Stadt einen Aufzug bis zur dritten Etage neu einbauen. Im 3. Obergeschoss wäre dieser bei einem erneuten Jahrhunderthochwasser sicher. Aber die Stadt bekomme nur Mittel aus dem Wiederaufbaufonds für einen Aufzug bis in die erste Etage, sagte die Geschäftsführerin der Wiederaufbaugesellschaft.

Wir brauchen einen Wiederaufbau der zukunftsgerichtet ist.

Auch bei dem Bau einer Wärmepumpe für ein Sportheim musste die Stadt zuzahlen, sagt Lunnebach. Die Wärmepumpe sollte eine Gasheizung ersetzen, bei der die Flut die Zuleitungen zerstört hatte.

Forderung nach einem zukunftsgerichteten Wiederaufbau

"Wir brauchen einen Wiederaufbau der zukunftsgerichtet ist", sagt Hermann-Josef Pelgrim, Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er verweist auf Schwierigkeiten, Geld aus dem Wiederaufbaufonds zu bekommen, um zum Beispiel zerstörte Sportplätze zusammenzulegen.

Pelgrim sagte, es sei immer der Wunsch im Ahrtal gewesen, einen zentralen Ansprechpartner auf Bundesebene zu haben. Vielleicht kommt er ja fast drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.