per Mail teilen

Eisenbahnfreunde haben die mehr als 100 Jahre alte Dampflok der Brohltalbahn repariert. Nun soll sie das erste Mal nach zwei Jahren wieder Passagiere durch die Eifel fahren.

Rund zwei Jahre stand sie still: Die mehr als 100 Jahre alte Dampflok der Brohltalbahn. Die Antriebsstange hatte sich auf einer Fahrt verbogen. Ersatzteile könne man für so ein altes Dampfross nicht einfach kaufen, sagt Techniker Andreas Thiel. Die Eisenbahner vom so genannten Vulkanexpress haben schließlich im Harz eine neue Stange gefunden.

Andreas Thiel mit der verbogenen Antriebsstange der mehr als 100 Jahre alten Dampflokomotive der Brohltalbahn. SWR

Brohltalbahn: Die ersten ausverkauften Sonderfahrten starten

Andreas Thiel und seine Kollegen haben in vielen Tagen Arbeit die Lok aus dem Jahr 1906 im Schuppen in Brohl wiederhergestellt. Andeas Thiel war schon als Jugendlicher in dem Verein der Brohltaler Schmalspurbahn. Im Betrieb arbeitet er nun seit zehn Jahren und darüber hinaus opfert der Familienvater, wie viele seiner Kollegen, viel Freizeit, für seine Leidenschaft Lokomotiven.

Ist nicht nur ein Job. Es kostet viel Freizeit. Die Familie muss auch mal auf einen verzichten.

In der kommenden Woche sollen ab Donnerstag die ersten bereits ausverkauften Sonderfahrten stattfinden. Das bedeutet für den Techniker am Tag zuvor viel Arbeit. Denn dann muss er das alte Dampfross ganz vorsichtig anheizen. "Eine Dampflok braucht Zeit", sagt Andreas Thiel. "Sie braucht Zeit, um sich zu erwärmen, damit der Stahl sich ausdehnen kann."

Gefühl und Leidenschaft seien wichtig beim Betrieb der Dampflok, sagt Andreas Thiel. Beides hat er, aber noch keinen Führerschein für die Lok. Den will er unbedingt noch machen, um sie selbst vom Rhein durch die Eifel fahren zu dürfen.

Noch steht die mehr als 100 Jahre alte Dampflok der Brohltalbahn im Schuppen. SWR

Alte Dampflok zieht bis zu 70.000 Besucher im Jahr in die Eifel

Vor allem die alte Dampflok zieht im Jahr bis zu 70.000 Besucher in die Eifel, sagt Stefan Raab, Geschäftsführer Brohltalbahn. Sie können dann - wie immer - mit dem so genannten Vulkanexpress von Brohl am Rhein hinauf nach Engeln fahren.

Anfang Mai soll es wieder reguläre Tickets für die Fahrt mit der mehr als 100 Jahre alten Dampflok und den Dieselloks der Brohltalbahn geben.