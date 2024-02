Flut-U-Ausschuss: Krisenforscher soll Kritik an Gutachten erklären

per Mail teilen

Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal geht es heute erneut um ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben hatte. Ein Krisenforscher soll seine Kritik an dem Gutachten erläutern.

Das Gutachten war im Zuge der Ermittlungen gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und dessen ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur erstellt worden. Der Gutachter Dominic Gißler ist darin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kreis Ahrweiler nicht ausreichend auf die Flutkatastrophe 2021 vorbereitet war und die Einsatzleitung in der Flutnacht das Ausmaß nicht habe erfassen können. Jedoch könne man nicht sagen, ob etwa Personenschäden hätten verhindert werden können, wenn die Einsatzleitung anders gehandelt hätte, so Gißler.

Hätten Todesfälle bei der Flut vermieden werden können?

Hier beispielsweise setzt die Kritik von Frank Roselieb vom Institut für Krisenforschung in Kiel an. Er bemängelt, dass Gißler in seinem Gutachten nicht simuliert hat, wie viele Todesfälle etwa bei einer Evakuierung des Ahrtals hätten vermieden werden können.

Krisenforscher Roselieb kennt das nach eigenen Angaben aus vergleichbaren Gutachten auch anders. Dort würde beispielsweise mit Prozentzahlen angegeben, wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können, sagte er dem SWR.

"Überspitzt formuliert verhält er sich wie der Arzt, der zwar viele Untersuchungen durchführt und Laborergebnisse sichtet, sich aber nicht auf eine bestimmte Krankheit festlegen will", so Roselieb zur Arbeit von Gißler. Eine solche Diagnose helfe nicht weiter.

Unterschiedliche Erwartungen an Roselieb-Befragung

Auch bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz geht es darum, ob durch einen besseren Katastrophenschutz im Ahrtal nachweislich Menschenleben hätten gerettet werden können. Der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sprach deshalb im Vorfeld von hohen Erwartungen, die er an die Befragung Roseliebs habe. Er sei gespannt, wie sich dessen Aussage auf die Ermittlungen gegen Pföhler und den damaligen Einsatzleiter auswirkten.

Dagegen erwartet CDU-Obmann Dirk Herber von der Ausschusssitzung "keine wesentlichen neuen Erkenntnisse". Die politischen Verantwortlichkeiten habe der Ausschuss klären können, die strafrechtliche Beurteilung liege bei der Staatsanwaltschaft.

CDU hat Ende der Beweisaufnahme beantragt

Aus Sicht der CDU könnte der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe die Beweisaufnahme nach der heutigen Sitzung beenden. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion bereits im Januar gestellt.

Darüber werden die Ausschuss-Mitglieder nach der Befragung von Roselieb ebenso entscheiden, wie über Anträge der AfD-Fraktion, weitere Sachverständige anzuhören. Die AfD sieht weiteren Aufklärungsbedarf.

Bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Ein Mensch gilt weiterhin als vermisst.