Hochwasser-Live-Blog in RLP: Entwicklungen bis zum 5. September im Überblick

Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli kommen voran. Bis zur Normalität ist es aber noch ein langer Weg. Hier die Lage bis 5. September.

Sonntag, 5. September

+++ Spendenlauf in Trier-Ehrang entlang der Flutlinie +++

20:15 Uhr

Bei einem Spendenlauf in Trier-Ehrang ist eine fünfstellige Summe zusammengekommen. Das besondere an dem Ereignis: Die Laufstrecke folgte der Flutlinie, die Läufer wurden also im doppelten Sinne laufend an die Überflutung erinnert. Das Geld kommt Flutopfern zugute.

+++ Merkel weiter im Flutgebiet unterwegs +++

15:30 Uhr

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz besucht hat, ist sie heute in den besonders geschädigten Flutwassergebieten in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Zusammen mit CDU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will sie sich ein Bild von den Aufräumarbeiten machen.

Merkel und Laschet besuchen Hochwassergebiete