Heute jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum dritten Mal. Dabei kamen 135 Menschen ums Leben. In vielen Orten an der Ahr wird heute an die Flutopfer erinnert.

Drei Jahre nach der Flut läuft im Ahrtal noch immer der Wiederaufbau. Viele Menschen sind mit dem Tempo unzufrieden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR. Die Befragung untersuchte die Stimmung im Ahrtal und in den anderen Gebieten in Rheinland-Pfalz, die 2021 von Hochwasser betroffen waren. Vor allem die Landesregierung steht dabei in der Kritik. Die Umfrage zeigt aber auch, dass der Zusammenhalt im Ahrtal seit der Flut gewachsen ist.

Keine zentrale Gedenkveranstaltung für die Flutopfer im Ahrtal

Damals wurden Häuser, Schulen, Sportplätze, Bahnhöfe und vieles mehr zerstört. Tausende Anwohner verloren ihr Hab und Gut, hunderte wurden verletzt - und 135 Menschen kamen ums Leben. Drei Jahre nach der Flut wird an diesem Wochenende im Ahrtal der Flutopfer gedacht. Eine zentrale Gedenkveranstaltung fürs ganze Ahrtal wird es - wie bereits im vergangenen Jahr - nicht geben. Stattdessen sind mehrere kleine in verschiedenen Orten entlang der Ahr geplant.

Ökumenischer Gottesdienst in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Ministerpräsident Schweitzer

Am Sonntag wird im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten, in dem gemeinsam den Verstorbenen gedacht werden soll. "Zugleich wollen wir so noch einmal allen Menschen Dank sagen, die uns nach dem Flut-Ereignis mit ihrem tatkräftigen Einsatz beigestanden haben", sagte Bürgermeister Guido Orthen (CDU). An der Gedenkveranstaltung nimmt nach Angaben der Staatskanzlei auch der neu gewählte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) teil.

Auch in Schuld wird am Abend, um 18 Uhr, in einem ökumenischen Gottesdienst der Flutopfer gedacht.

Gemeinsame Gedenkfeier in Sinzig

Auch in Sinzig ist eine gemeinsame Gedenkfeier der betroffenen Sinziger Ortsteile Bad Bodendorf und Sinzig-Kernstadt geplant. Nach Angaben der Stadt sind ab 15 Uhr alle Sinzigerinnen und Sinziger eingeladen, in der ASB-Begegnungsstätte zum gemeinsamen Gedenken und zum Austausch zusammen zu kommen.

An der Feier wird den Angaben zufolge auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) teilnehmen und eine Rede halten. Zum Abschluss soll es ein ökumenisches Gebet geben. Ein Streicherensemble des Rhein-Gymnasiums begleitet die Feier musikalisch.

Offene Kirche und Gedenkgottesdienst in der Verbandsgemeinde Altenahr

In der Verbandsgemeinde Altenahr ist in Altenburg um 11 Uhr ein Gedenkgottesdienst mit dem Thema Brückenbauen zwischen Lebenden und Verstorbenen geplant. Anschließend sind die Gottesdienstbesucher zu einem gemeinsamen Beisammensein eingeladen.

In Mayschoß ist am Sonntag und am Montag die katholische Kirche nach Angaben der Kirchengemeinde tagsüber für alle offen, die im stillen Gebet der Flutopfer gedenken wollen. Auch die Hubertuskapelle in Hönningen ist am Abend von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Die Gemeinde bietet nach eigner Auskunft eine stille Anbetung mit ausgelegten Texten und Musik an. In Dernau ist ein Gottesdienst geplant, anschließend soll eine Blumenschale am Gedenkstein an der Kirche abgelegt werden.