Bad Neuenahr-Ahrweiler erinnert an Flutkatastrophe

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe wird in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der Opfer gedacht. Auch Ministerpräsidentin Dreyer wird zur Gedenkveranstaltung erwartet.

Um 17 Uhr beginnt der offizielle Teil mit Reden und musikalischen Beiträgen, an dem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnehmen wird. Laut Stadt geht es um das gemeinsame Gedenken, das Gebet und Erleben in den zehn betroffenen Stadtteilen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Alle Bürger aus dem Tal sind eingeladen

Eingeladen sind laut Bürgermeister Guido Orthen (CDU) alle Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und aus dem Tal: "Jeder, der möchte und der glaubt, dass es ihm gut tut, an solch einer Gedenkfeier teilzunehmen". Es gehe bei der Feier darum, Solidarität mit all jenen zu bekunden, die ihre Liebsten verloren haben oder an Leib und Seele verletzt wurden.

Livestream der Gedenkveranstaltung Der SWR streamt live ab 16:50 Uhr die Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf swraktuell.de/rp. Zudem gibt es ein Interview mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Neben dem Gedenken soll auch der Blick in die Zukunft eine Rolle spielen: "Zugleich möchten wir nach zwei Jahren Wiederaufbau aber auch den Blick auf die vielen kleinen und großen Lichtblicke richten, die wir bis heute schon sehen können", so Orthen.

Die einzelnen Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler planen am Samstag, 15. Juli 2023, jeweils eigene Gedenkveranstaltungen.

135 Menschen starben bei der Flutkatastrophe

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wälzte sich eine todbringende Flutwelle durch das enge Ahrtal - mit verheerenden Folgen: 135 Menschen starben, 17.000 Menschen verloren ihr Zuhause.

Vieles in der Region ist noch im Wiederaufbau - und es wird noch Jahre dauern, bis alles wieder steht, ob Straßen, Brücken oder Gebäude.