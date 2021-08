Die Flutkatastrophe Mitte Juli richtete in der Region Trier schwere Schäden an. Nach heftigen Regenfällen traten mehrere Flüsse über die Ufer und verwandelten sich teilweise in reißende Ströme. Neben zahlreichen Privathäusern wurden öffentliche Gebäude, Straßen und Brücken sowie Wasser-, Strom-, Gas- und Telefonleitungen beschädigt und teilweise zerstört. Die Kreise rechnen allein in den Kommunen mit Schäden in Millionenhöhe.