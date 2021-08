Angestellte des Campingplatzes in Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) befreien die Hecken von Stroh, Ästen und Müll. "Morgens stehen wir auf, dann räumen und putzen wir auf, bis wir ins Bett gehen. Am nächsten Tag fängt es von vorne an", sagt ein Arbeiter.

SWR Lara Bousch