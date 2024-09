Fridays for Future ruft wieder zum "Klimastreik" auf

Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ruft für heute wieder zu einem "Globalen Klimastreik" auf. Aktionen gibt es in Rheinland-Pfalz in Mainz, Koblenz, Simmern und Grünstadt.

Weltweit und in ganz Deutschland wollen die Klimaaktivisten heute protestieren. In Mainz will die Organisation um 16 Uhr auf dem Gutenbergplatz eine Kundgebung veranstalten und anschließend durch die Innenstadt ziehen. Dadurch könne es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilte die Polizei mit. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben etwa 1.000 Menschen.

Auch in Koblenz und Simmern finden am Nachmittag Aktionen statt. In Koblenz wird die Ärztin Mareike Bernhard reden, die mit weiteren Mitstreitern eine neue Klimaklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat.

Schuldenbremse für Klimaschutz abschaffen oder einschränken

Im Mittelpunkt der Demonstrationen steht die Forderung nach einem "schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein Ende aller fossilen Investitionen", teilte Fridays for Future mit. Damit solle der Druck auf die Politik erhöht werden.

Hier finden in Deutschland Klimastreiks von Fridays for Furture statt

Henrik Eichhorn, der Sprecher von Fridays for Future Mainz, sagte dem SWR, die Bundesregierung müsse die Schuldenbremse abschaffen oder zumindest klare Ausnahmen für Investitionen in den Klimaschutz machen. "Wir sehen gerade wieder exemplarisch an den Starkregenfällen in Süddeutschland, Österreich und einigen Ländern Osteuropas, wie viel Leid und Kosten die Auswirkungen der Klimakatastrophe für uns bereithalten."

Interesse junger Menschen am Klimaschutz weiter hoch

Auch wenn in jüngster Zeit Themen wie Asyl und Migration die Schlagzeilen beherrschten, sei das Interesse junger Menschen am Klimaschutz nach wie vor hoch, versichert Eichhorn. "Der Zulauf zu Gruppen wie FFF und die Präsenz junger Leute auf unseren Demos ist nach wie vor groß", sagte er.