Martin Heuser

Martin Heuer SWR

Seit 1994 arbeite ich für den ehemaligen Südwestfunk (SWF) und heutigen SWR. Zuerst als Nachrichten-Redakteur bei der Schlagerwelle SWF4 (heute SWR4), später als Hörfunk-Korrespondent am Mainzer Landtag und seit 2001 nun als "aktueller Onliner".

Heimat

Irgendwie habe ich es mit schönen Orten an Flüssen: Geboren an der Lahn in der Nähe von Marburg, Studium am Neckar in Heidelberg und nun arbeite ich seit 28 Jahren am Rhein in Mainz.

Mein Antrieb

Ich geb's gerne zu: ich bin ein Nachrichten-Junkie! Ob Radio, Fernsehen oder Online - mir wird es nie langweilig, die neuesten Nachrichten zu hören, zu lesen oder zu gucken. Aber keine Angst: Ich habe auch noch Hobbys. Wandern zum Beispiel - oder Fußball #nurderfck!

Am meisten interessiert mich ...

... Politik: International, national, regional, lokal. Und Sport: Fußball (siehe oben), Volleyball und gerne auch ein bisschen Wintersport. Und alles rund ums Internet.