Das Leid in den Hochwassergebieten in Polen macht hierzulande viele Menschen betroffen - besonders in den Partnerstädten und -gemeinden. Rockenhausen in der Nordpfalz und Nieder-Olm in Rheinhessen haben Spenden gesammelt, um Betroffene zu unterstützen. Die Hilfsgüter sollen baldmöglichst auf die Reise in die Krisengebiete gehen.