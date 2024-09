Der Weg zum Klimaschutz ist laut Fridays for Future lang. Deshalb will die Klimaschutzbewegung weiter Druck machen und ruft am Nachmittag auch in Mainz zum Klimastreik auf dem Gutenbergplatz auf.

Los geht’s um 16 Uhr. Nach einigen Redebeiträgen auf dem Gutenbergplatz, unter anderem von Kabarettist Lars Reichow, beginnt laut Fridays for Future der Demonstrationszug durch die Mainzer Innenstadt. Geplant sei eine Route über die Schusterstraße und Flachsmarktstraße in die Kaiserstraße und dann über die Große Langgasse wieder zurück zum Gutenbergplatz. Während der Kundgebung könnte es nach Angaben eines Polizeisprechers in der Mainzer Innenstadt zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Energiewende in Mainz müsse schneller vorangehen Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future sehen für die Stadt Mainz nämlich nach wie vor Verbesserungsbedarf. Genau wie im Rest von Deutschland müsse auch hier die Energiewende schneller vorangetrieben werden. Zum Beispiel, indem geeignete Flächen für Wind- und Solarenergie schnell identifiziert und die Genehmigungsverfahren dann auf den Weg gebracht würden, fordert die Gruppe. Die Auftaktkundgebung des Klimastreiks von Fridays for Future in Mainz findet wieder auf dem Gutenbergplatz statt. SWR So gebe es in Mainz auch beispielsweise noch Flächen, die laut eines Gutachtens für Windenergie geeignet seien. Diese Flächen seien bisher aber noch nicht als solche ausgewiesen worden, kritisiert Henrik Eichhorn, Sprecher von Fridays for Future in Mainz. Ziel von Fridays for Future: Weiter Druck auf die Politik machen Der Fahrradverkehr in Mainz sei ebenfalls eine "kleine Katastrophe". "In den letzten Monaten hat man zwar entschieden, einige Straßen als Fahrradstraßen umzudeklarieren. Das reicht aber nicht", sagt Eichhorn. "Man muss auch komplett neue Fahrradwege anlegen beziehungsweise die Fahrradwege ausbauen." Fridays for Future erwartet, dass etwa 1.000 Menschen am Klimastreik in Mainz teilnehmen werden. Neben vielen Studierenden werden laut Eichhorn sicherlich auch einige ältere Menschen und junge Familien mit dabei sein. Ziel der Demonstration heute sei vor allem die Klimastreiks der letzten Jahre weiterzuführen. Seit Beginn der Aktionen von Fridays for Future haben wir schon viel erreicht: Zum Beispiel das neue Klimaschutzgesetz und das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das sind alles Erfolge, die es ohne uns nicht gegeben hätte. Deshalb wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch weiter auf die Straße gehen, um vor allem Druck auf die Bundesregierung auszuüben, damit sich noch mehr ändert, so Eichhorn. "Es ist ein langer Weg bis zum Klimaschutz", sagt er.