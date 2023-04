SWR-Redakteurin Vanessa Siemers SWR

Angefangen habe ich als Moderatorin bei einem kleinen Lokalsender, bevor ich dann 2020 zum SWR gekommen bin. Nach einem Jahr in der Pfalz hat es mich allerdings wieder zurück in meine Heimat, die Naheregion, gezogen. Im Regionalstudio in Mainz bin ich seitdem vor allem als Reporterin unterwegs, mache Hörfunk-Nachrichten und ab und an findet man mich auch im Regionalbüro in Bad Kreuznach.

Meine Heimat ...

... aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf bei Bad Kreuznach. Während meines Studiums war ich eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen und in den USA. Danach ging es dann wieder zurück in die Mainzer Gegend.

Mein Antrieb ...

... das Tolle an meinem Beruf ist, dass ich immer wieder neue Menschen mit ihren ganz eigenen, teils auch sehr persönlichen Geschichten kennenlernen darf. Die Bandbreite an Themen, die einem dabei begegnet, macht den Beruf so vielfältig und abwechslungsreich.

Journalistisch prägend für mich ...

... sind Live-Gespräche und Reportagen direkt vom Ort des Geschehens. Die Atmosphäre, die Menschen, die Eindrücke – das alles bekommt man nur mit, wenn man wirklich dabei ist.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment ...

... nach zwei Jahren Corona-Pandemie auf dem Mainzer Rosenmontagszug. Die ausgelassene Stimmung der Besucherinnen und Besucher, die einzigartige Atmosphäre, der Zusammenhalt von allen: Das war schon eine tolle Erfahrung.

Meine Leidenschaft ...

... ist das Reisen. Ich verreise unglaublich gerne und mache nach stundenlangem Aussortieren der Bilder auch Fotoalben davon. Außerdem spiele ich seit neuestem Badminton.