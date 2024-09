Die erste meteorologische Herbstwoche startet in Rheinland-Pfalz mit warmen Temperaturen, aber auch mit Unwettergefahren. Örtlich ist Starkregen möglich.

"Der Grund liegt zum einen an den feuchten Luftmassen mit viel Niederschlagswasser in den Wolken", sagt Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Wolken aktuell nur langsam bewegen würden, so könne sich viel Regen über der gleichen Region abladen.

Überflutungen nicht ausgeschlossen

Örtlich seien damit auch Regenmengen bis in den extremen Bereich nicht ausgeschlossen. Wo exakt dies passiere, lasse sich aber nicht sagen. "Dort, wo die großen Mengen fallen, kann es örtlich zu Überflutungen kommen."

Der Deutsche Wetterdienst gab am Nachmittag zeitweise eine amtliche Unwetterwarnung heraus.

Auch am Dienstag Potential für Unwetter

Auch am Dienstag können sich in Rheinland-Pfalz bereits am Vormittag teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotential bilden. Nachmittags ist es dann wieder freundlicher und vielfach trocken. Am Mittwoch wird es dagegen regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad.

Die große Hitze lässt nach

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, nachmittags kann es örtlich starke Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen 21 bis 28 Grad, mit den niedrigsten Werten im Westen und Nordwesten.