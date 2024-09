Aufräumarbeiten nach Unwetter in Schönecken - Orte in Südeifel ohne Strom

In Schönecken liefen am späten Montagnachmittag nach einem Unwetter die Aufräumarbeiten. In der VG Südeifel gab es Stromausfälle. Bei Neumagen-Dhron kam es zu einem Hangrutsch.

In Schönecken in der Verbandsgemeinde Prüm kam es am Montag infolge eines Unwetters zu höheren Wasserständen an der Nims. Nach Angaben der Feuerwehr gab es wegen Starkregens Überschwemmungen im gesamten Ort. Zahlreiche Keller, Garagenzufahrten, Gärten und Straßen seien vollgelaufen

In Schönecken in der Verbandsgemeinde Prüm kam es am Montag infolge eines Unwetters zu höheren Wasserständen an der Nims. Feuerwehr VG Prüm

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, BKI, des Eifelkreises Bitburg-Prüm sagte dem SWR, in Schönecken habe es mehr als 40 Feuerwehreinsätze gegeben. Es sei offenbar eine Sturzflut durch den Ort gelaufen.

Stromausfall in mehreren Orten

Teile des Ortes seien ohne Strom, unter anderem auch das Seniorenheim. Dort seien Notstromaggregate eingesetzt worden, damit die benötigten medizinischen Geräte weiterlaufen könnten. Es seien etwa 100 Feuerwehrleute und das DRK in Schönecken im Einsatz.

Laut Anwohnern führten Kyll-Zuflüsse wie der Fischbach deutlich mehr Wasser als üblich. Michael Wirtz

In der Verbandsgemeinde Südeifel sei außerdem in mehreren Orten der Strom ausgefallen. Teils seien auch Bäume umgestürzt. In Birresborn standen laut dem BKI des Kreises Vulkaneifel Häuser unter Wasser. Es sollen rund 50 Gebäude betroffen sein. Laut Anwohnern führten Kyll-Zuflüsse wie der Fischbach deutlich mehr Wasser als üblich.

Autobahn durch Bäume blockiert

Bei Bullay an der Mosel mussten laut Polizei nach einem Unwetter unter anderem zwei Keller ausgepumpt werden. Auf der Straße zwischen Neumagen-Dhron und Papiermühle gab es einen leichten Hangrutsch. Wie der zuständige BKI mitteilte, waren dort Steine und Geröll auf die Straße gefallen.

Die A1 zwischen Manderscheid und Mehren sei außerdem kurzzeitig von umgestürzten Bäumen blockiert gewesen.