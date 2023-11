per Mail teilen

Nach dem Erdrutsch bei Staudernheim (Kreis Bad Kreuznach) gibt es auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Idar-Oberstein nach wie vor Behinderungen. Die gute Nachricht: Die Vollsperrung wurde aufgehoben.

Seit Dienstagabend 17:30 Uhr können zumindest wieder auf einem Gleis Züge auf der Strecke zwischen Bad Münster und Staudernheim fahren. Nach Angaben einer Bahnsprecherin kommt es aber nach wie vor zu Verspätungen. Wann beide Gleise wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden könnten, sei noch unklar.

Nach Erdrutsch musste Hang gesichert werden

Nachdem nach dem Erdrutsch am Montagabend zunächst ein Gleis wieder freigegeben werden konnte, musste die Strecke am Dienstagvormittag erneut komplett gesperrt werden. An der Unglücksstelle wurden Steine und Geröll, die auf die Gleise gerutscht waren, weggeräumt, der Hang gesichert und die Schienen wieder instand gesetzt.

Erdrutsch sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Deswegen fuhren die Züge aus Richtung Mainz nur bis Bad Kreuznach und endeten dort. Aus Richtung Idar-Oberstein fuhren die Züge lediglich bis Staudernheim. Während der Sperrung wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es gab Ausfälle und Verspätungen.

Erdrutsch legte Regionalverkehr bereits am Montag lahm

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte am frühen Montagmorgen entdeckt, dass sich an der Stelle Teile der alten Steinmauer gelöst hatten. Auf etwa 20 Quadratmetern waren Mauerteile und Erde auf die Gleise gerutscht. Dabei seien keine Menschen gefährdet worden, so die Verantwortlichen.

Bundespolizei will Ursache finden

Warum sich das Erdreich gelöst hat, versucht jetzt die Bundespolizei Kaiserslautern zu ermitteln. Wahrscheinlich sei die Erde durch den Dauerregen aufgeweicht worden, so ein Sprecher.