Auch am Dienstag kann es noch mal zu kräftigen Gewittern kommen, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Am Montag hatte es Prüm erwischt mit 76 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit. Am Vormittag ist es meist sonnig. Lediglich in der Eifel könnte sich laut Plöger bereits vormittags etwas zusammenbrauen - gegen Nachmittag sind dort auch kräftige Gewitter möglich. Zuvor wird es noch mal schwül-heiß, bei 25 bis 30 Grad.