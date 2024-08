250 Kilo zu schwer - Polizei kontrolliert auf A61 bei Alzey Wohnwagen

Die Verkehrsdirektion Mainz kontrolliert heute auf der A61 bei Alzey Wohnwagen und Wohnmobile. Dabei wird vor allem auf das Gewicht geschaut und ob die Ladung richtig gesichert ist.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Zum Ende der Sommerferien gibt es erfahrungsgemäß immer viel Ferienreiseverkehr.

Abgefangen werden die Fahrerinnen und Fahrer am Kreuz Alzey. Die Polizei setzt sich dort vor die Wohnwagen und Wohnmobile und leitet sie auf den Autobahnparkplatz Wiesbach (bei Armsheim) ab. Dort wird dann unter anderem kontrolliert, ob die Wohnwagen vielleicht zu schwer sind.

Familie aus Niederlanden muss ihr Urlaubsgepäck am Autohof abgeben

Bis jetzt hatten die Kontrolleure relativ wenig zu beanstanden. Bei einer niederländischen Familie wurden sie dann aber doch fündig. Ihr Wohnwagen war 250 Kilogramm zu schwer. Die Familie musste einen Teil ihres Gepäcks am nächsten Autohof unterstellen. Erst dann durfte sie ihre Fahrt fortsetzen. Wie Myra Bossong von der Verkehrsdirektion Mainz mitteilt, entsprechen die 250 Kilogramm über 15 Prozent Übergewicht.

250 Kilo klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber in Prozent gesehen, ist es dann doch eine ganze Menge und das wirkt sich dann negativ aufs Fahrverhalten aus.

Der Besitzer dieses Bootes war ordnungsgemäß unterwegs. Bei der Kontrolle fanden die Beamten keine Mängel. SWR Alexander Dietz

Kontrollen sollen auch auf Gefahren hinweisen

Bei den Kontrollen gehe es aber nicht vorrangig darum, Strafen zu verteilen, so die Verkehrsdirektion. Vielmehr sollen die Fahrer über mögliche Mängel und die Gefahren, die damit einhergehen, informiert werden. Außerdem geben die Einsatzkräfte wichtige Tipps zu Themen wie Achslasten oder Gewichte.

Wer möchte, kann bis 13 Uhr auch noch zum Parkplatz Wiesbach kommen und seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil in leerem Zustand wiegen lassen. So können die Halter beispielsweise relativ genau herausfinden, was das tatsächliche Leergewicht ist. Nach Angaben der Verkehrsdirektion kommt es häufig vor, dass das angegebene Leergewicht in der Zulassungsbescheinigung vom tätsächlichen Leergewicht abweicht.