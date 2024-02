Auch in dieser Woche streiken Beschäftigte im ÖPNV wieder für bessere Arbeitsbedingungen. Am Freitag ist laut ver.di der "Höhepunkt der Streikwelle" geplant: Gemeinsam mit Fridays for Future sind auch in Reinland-Pfalz viele Aktionen geplant.

Im Kampf gegen die Klimakrise sind die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) und die Gewerkschaft ver.di schon vor vier Jahren eine Allianz eingegangen. Nun wollen sie am 1. März zum zweiten Mal gemeinsam bundesweit für einen besseren ÖPNV demonstrieren. Unter dem Motto #WirFahrenZusammen fordern sie 100 Milliarden Euro mehr an Investitionen in den ÖPNV bis 2030 und bessere Arbeitsbedingungen. "Denn egal, ob wir in der Stadt oder auf dem Land leben, wir alle brauchen einen Nahverkehr, auf den wir uns verlassen können", teilten die Organisatoren von FFF mit. "Für den ÖPNV streiken heißt fürs Klima streiken."

Der ÖPNV stehe "kurz vor dem Kollaps"

Unterstützung erhalten sie dabei auch von anderen Naturschutzorganisationen wie Greenpeace und BUND. Sie alle sind sich einig: Der öffentliche Verkehr spiele eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Klimakrise. Die Fahrerinnen und Fahrer leisteten einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz. Durch Personalmangel und eine falsche Sparpolitik stehe der ÖPNV aber "kurz von dem Kollaps" und werde gerade "buchstäblich gegen die Wand gefahren", warnten sie.

Man sagt, nach zehn Jahren ist ein Busfahrer verschlissen. Ein Jahr habe ich also noch.

Laut ver.di verhindere die aktuelle Politik, "dass wir klimafreundlich, zuverlässig, bequem, sicher und günstig unterwegs sein können". Es gebe zu wenig Personal in den Nahverkehrsbetrieben, weil die Arbeitsbedingungen schlecht seien. Das bestätigt auch Akin Turbay, Busfahrer in Mainz, der sich schon an den vergangenen Streiks im ÖPNV beteiligte: "Man sagt, nach zehn Jahren ist ein Busfahrer verschlissen. Ein Jahr habe ich also noch." Zu lange Schichten, wenige Pausen und schlechte Bezahlung: Es sei wichtig, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. In der jüngeren Vergangenheit haben kommunale Arbeitgeber bereits über Personalmangel geklagt. Der 48-Jährige befürchtet, dass die Lage ohne Veränderungen schlimmer wird: "Es gibt Aussagen, nach denen uns in den nächsten Jahren bundesweit etwa 100.000 Busfahrer fehlen werden."

Auf einer Stadtversammlung in Mainz am Dienstag teilten Fahrer und Fahrerinnen der Mainzer Mobilität ihre Erfahrungen mit. Viele schieden aus dem Beruf aus wegen Panikattacken, Burnout und anderen körperlichen Krankheitserscheinungen. Die Beschäftigten zeigten sich frustriert, dass die jetzigen Arbeitsbedingungen sie krank machten und der Lohn trotzdem kaum für Wohnen, Essen und Leben reiche.

Der ÖPNV-Ausbau darf nicht zu Lasten der Beschäftigten geschehen.

Jorina Eckert, Studentin und Klimaaktivistin von FFF sagte dazu: "WirFahrenZusammen denkt die soziale und die ökologische Frage gemeinsam. Wenn wir es mit der Verkehrswende wirklich ernst meinen, brauchen wir einen gut ausgebauten Nahverkehr, der für alle nutzbar und vor allem bezahlbar ist und das egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Doch dieser Ausbau darf nicht zu Lasten der Beschäftigten geschehen. Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen, damit Leute weiterhin diesen Job machen können, ohne auszubrennen. Deshalb gehen wir gemeinsam auf die Straße und kämpfen für einen guten ÖPNV für alle!"

Streiks und Demonstrationen in Rheinland-Pfalz

Mit Ausständen im Busverkehr in der Region Trier hatte am Montag die von ver.di angekündigte Warnstreik-Welle in dieser Woche im öffentlichen Personennahverkehr begonnen. Am Donnerstag und Freitag ist das gesamte private Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen.

Am Freitag, mit dem Klimastreik der "Höhepunkt der Streikwelle", sind dann in vielen Städten Demonstrationen und Protestkundgebungen geplant.

In Mainz beginnt um 13:30 Uhr eine Kundgebung auf dem Bahnhofsplatz mit anschließendem Demonstrationszug durch die Neustadt und Teile der Altstadt. Die Organisatoren rechnen mit rund 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

In Koblenz startet um 14.00 Uhr am Hauptbahnhof eine Kundgebung mit anschließender Demo durch die Bahnhofstraße über den Saarkreisel bis hin zur Balduinbrücke. Etwa 500 Menschen werden erwartet.

In Landau startet der Streik um 15:00 Uhr am Stiftsplatz, der Demozug geht zum Rathausplatz und dann weiter zum Bahnhof. Hier werden etwa 350 Demonstrierende erwartet.

Kleinere Demos soll es nach Angaben von FFF auch in Bad Kreuznach, Simmern, Alzey und Neustadt an der Weinstraße geben.