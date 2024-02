per Mail teilen

Bus-Fahrgäste in Rheinland-Pfalz müssen am Mittwoch mit Einschränkungen und Ausfällen im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) rechnen. Grund ist ein Streik im privaten Omnibusgewerbe.

Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di. Der Ausstand soll am Mittwoch (21. Februar) um 3 Uhr am Morgen beginnen und bis Schichtende dauern - also den ganzen Tag.

In weiten Teilen des Landes werden keine Busse fahren

Betroffen sind unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der SVG Scherer Verkehrs GmbH, der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, der Stemmler-Bus GmbH, der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH, der MB Moselbahn mbH, der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Jörg Orthen GmbH, der Martin Becker GmbH sowie der Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH.

Laut ver.di dürften weite Teile des Landes von den Streikmaßnahmen betroffen sein - ebenso der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden.

Auch der Berufspendler- und der Schülerverkehr werden den Angaben zufolge weitestgehend lahm gelegt. Der Landeselternsprecher wurde von ver.di über die bevorstehenden Einschränkungen informiert.

Ver.di fordert echten Inflationsausgleich

Hintergrund ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz e.V. (VAV). Die Arbeitgeberseite sei bisher nicht bereit gewesen, den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, den Werkstätten und insbesondere dem Fahrpersonal den Inflationsausgleich in Form einer angemessenen Entgelterhöhung und Einmalzahlung anzubieten, so ver.di.

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Marko Bärschneider, sagte: "Während die Beschäftigten in den Kommunen und beim Land, fairerweise, einen solchen echten Ausgleich tarifvertraglich für sich durchsetzen konnten, wollen der VAV und die Aufgabenträger offensichtlich die Beschäftigten in diesem Bereich am langen Arm verhungern lassen".

Die Arbeitgeberseite sei trotz der eingeleiteten Urabstimmung bis heute nicht bereit, den Tarifkonflikt durch einen echten Inflationsausgleich zu befrieden. Daher habe diese den Streik abermals allein zu verantworten, so der Gewerkschafter weiter.

Arbeitgeberseite verweist auf Verkehrsverträge

Die Arbeitgeberverbände hatten erklärt, dass ihm beim Inflationsausgleich die Hände gebunden seien. Grund seien die Verkehrsverträge, die keine höheren Lohnsteigerungen ausgleichen könnten, als die angebotenen 2,5 Prozent.