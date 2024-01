Am Montag Streik im privaten Busgewerbe in RLP

Die Pendler in Rheinland-Pfalz müssen weiter mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach den Lokführern wollen nun am Montag die Beschäftigen des privaten Busverkehrs streiken.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe in Rheinland-Pfalz am Montag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen - von 3 Uhr am Morgen bis zum Ende der Schicht.

Betroffen sind zahlreiche Unternehmen, darunter die DB Regio Bus Mitte GmbH, die DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH und viele weitere Verkehrsverbünde. Von den Maßnahmen dürften laut ver.di weite Teile von Rheinland-Pfalz betroffen sein, so etwa der gesamte Überlandverkehr. "Auch der Berufspendler- und der gesamte Schülerverkehr wird in vielen Teilen des Landes am Montag nicht mehr stattfinden können", so die Gewerkschaft weiter.

Vorder- und Südpfalz: Zahlreiche Buslinien betroffen

In der Vorder- und Südpfalz gilt der Streikaufruf für alle Linien von DB Regio Bus Mitte, Palatina Bus und Stadtbus Zweibrücken. Die Unternehmen betreiben zahlreiche Buslinien in der Region. Auch der linksrheinische Ersatzverkehr für die gesperrte Riedbahn von Mannheim über Worms nach Mainz ist nach ersten Angaben wohl betroffen.

Massive Einschränkungen auch im Norden erwartet

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz rechnen die betroffenen Unternehmen damit, dass es zu massiven Einschränkungen im Busverkehr kommen wird. In Koblenz will die koveb erreichen, dass wenigstens ein Teil der Schulbusse fährt.

Bis zu 20 Prozent der Mainzer Busfahrten sollen ausfallen

In der Landeshauptstadt Mainz fahren neben den städtischen Bussen auch Busse der DB Regio Bus Mitte. Die Mainzer Mobilität rechnet daher damit, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Busfahrten im Stadtgebiet ausfallen werden. Auch in der Region Rheinhessen/Nahe werden viele Ausfälle erwartet.

Auch in der Region Trier Ausfälle erwartet

In der Region Trier sind unter anderem das Busunternehmen der DB Regio Bus, die MB Moselbahn aus Bernkastel-Kues und die SVG Scherer Verkehrs GmbH aus dem Hunsrück betroffen - ebenso die Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft und die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld.

Ver.di will 500 Euro mehr Lohn

In den Tarifverhandlungen für die rund 4.000 Beschäftigten des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz hatten die Arbeitgeber am 18. Dezember ein neues Angebot vorgelegt. Das bezeichnete der Verhandlungsführer von ver.di, Marko Bärschneider, als "unterirdisch" und eine reine "Provokation". Die Gewerkschaft kündigte daraufhin Streiks für Januar an.

Ver.di verlangt 500 Euro mehr Lohn oder Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro, "um den inflationsbedingten Verlust der letzten Jahre zu kompensieren".

Arbeitgeber kritisieren Streik

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) teilte mit, sie habe kein Verständnis für die Streikankündigungen. Zum Verhandlungstermin am kommenden Mittwoch werde die Arbeitgeberseite auch dem Werkstattpersonal ein Angebot machen, hieß es.