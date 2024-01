per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Montag einen Streik der Busfahrer in den rheinland-pfälzischen Verkehrsbetrieben angekündigt. Das hat vor allem auf den Landkreis Kaiserslautern enorme Auswirkungen.

Laut Kreisverwaltung Kaiserslautern werden zum Start in die neue Woche keine DB-eigenen Busse unterwegs sein. Die Kreisverwaltung erwartet massive Einschränkungen in der Schülerbeförderung. Besonders von dem Streik betroffen werden Verbindungen nach Landstuhl vor allem aus südlicher Richtung sein, sowie die größeren Schulstandorte in Enkenbach und Otterberg.

Zu den weiteren Schwerpunkten zählen etliche Grundschulen aus dem Bedienungsgebiet der DB Regio Bus Mitte. Auch viele Linien der DB nach Kaiserslautern sind davon in Mitleidenschaft gezogen. Nicht von dem Streik betroffen sind jedoch sämtliche Busverkehre in der Stadt Kaiserslautern.

Weitere Busse im Kreis Kaiserslautern fahren ebenfalls nicht

Zwar gehe das zweite Busunternehmen des Landkreises Kaiserslautern, die Regionalbus Westpfalz GmbH, davon aus, dass deren Fahrpersonal nicht streikt, heißt es. Aber die Wahrscheinlichkeit ist laut Kreisverwaltung recht hoch, dass auch hier die Auswirkungen des Streiks durch Blockaden von Betriebshöfen und zentralen Bushaltestellen stark zu spüren sein werden. Auch bei den Subunternehmen der DB Regio Bus seien keine Streiks des eigenen Personals geplant, aber die Einschränkungen der Verkehre dürften ebenfalls deutlich spürbar ausfallen.

Auswirkungen des Streiks der Busfahrer auf den Kreis Kaiserslautern Auf folgenden Buslinien im Landkreis Kaiserslautern kann es nach Angaben der Kreisverwaltung durch den Warnstreik zu kompletten Ausfällen oder zumindest massiven Beeinträchtigungen kommen: Los Kaiserslautern Nord: Betreiber DB Regio Bus Mitte 130 Kaiserslautern – Otterbach – Otterberg – Niederkirchen 131 Kaiserslautern – Niederkirchen – Ginsweiler 132 Otterberg – Mehlingen – Enkenbach – Hochspeyer 133 Kaiserslautern – Otterberg – Drehenthalerhof – Gundersweiler 134 Kaiserslautern – Otterbach – Frankelbach 135 Kaiserslautern – Hochspeyer – Fischbach – Waldleiningen 136 Kaiserslautern – Enkenbach – Alsenborn – Winnweiler – Börrstadt 137 Kaiserslautern – Mehlingen – Sembach – Winnweiler – Falkenstein Los Kaiserslautern Südwest: Betreiber DB Regio Bus Mitte 160 Kaiserslautern – Krickenbach – Linden – Queidersbach – Bann – Landstuhl – Ramstein 161 Kaiserslautern – Linden – Bann – Weselberg – Saalstadt 170 Kaiserslautern – Universität – Stelzenberg – Trippstadt – Heltersberg 171 Landstuhl – Oberarnbach – Obernheim-Kirchenarnbach – Wallhalben 172 Landstuhl – Mittelbrunn – Langwieden – Gerhardsbrunn – Martinshöhe – Lambsborn- Bruchmühlbach 173 Landstuhl – Hauptstuhl – Bruchmühlbach – Miesau – Schönenberg 174 Landstuhl Stadtverkehr – Schulzentrum – Atzel – Melkerei 175 Landstuhl Stadtverkehr – “Sickingenbus“ 178 Landstuhl – Bann – Queidersbach – Linden – Horbach - Schopp – Stelzenberg – Trippstadt Los Kaiserslautern Nordwest: Betreiber Regionalbus Westpfalz 138 Weilerbach – Eulenbis – Erzenhausen – Schwedelbach – Reichenbach-Steegen 139 Kaiserslautern – Weilerbach – Kottweiler – Ramstein – Landstuhl 140 Kaiserslautern – Otterbach – Weilerbach – Rodenbach – Reichenbach-Steegen 141 Kaiserslautern – Vogelweh – Weilerbach – Rodenbach – Miesenbach – Mackenbach – Miesenbach – Ramstein 142 Landstuhl – Ramstein – Hütschenhausen – Bruchmühlbach – Miesau – Schönenberg 143 Kaiserslautern – Kindsbach – Landstuhl 144 Landstuhl – Ramstein – Niedermohr – Reuschbach 147 Ramstein – Airbase – US-Kühlhaus 148 Landstuhl – Ramstein – Hütschenhausen – Miesau – Schönenberg 149 Landstuhl – Ramstein – Miesenbach- Kottweiler-Schwanden – Reichenbach-Steegen 153 Ramstein – Miesenbach – Kottweiler-Schwanden – Reichenbach-Steegen – Lauterecken

Auch der Landkreis Kusel stark betroffen

Im öffentlichen Nahverkehr des Landkreises Kusel muss gerade auch im Bereich der Schülerbeförderung mit erheblichen Ausfällen gerechnet werden, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Schulen und Kindertagesstätten seien bereits über die geplanten Streiks informiert und gebeten worden, Schüler und Eltern auf mögliche Ausfälle hinzuweisen.

Auswirkungen betreffen auch Zweibrücken

Laut der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH ist bei der Stadtbus Zweibrücken GmbH zudem das Linienbündel Zweibrücken mit den Linien 221 bis 226 sowie 228 und 229 von den Auswirkungen des Warnstreiks der Busfahrer betroffen.

Im Donnersbergkreis sollen Busse normal fahren

Keine Auswirkungen durch den Streik werden hingegen im Donnersbergkreis erwartet. Nach Angaben der Kreisverwaltung sollen hier die Busse am Montag normal fahren.