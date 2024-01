Wird Rheinhessen durch Busstreik am Montag lahm gelegt?

Nach den Bahnmitarbeitern streiken jetzt die Fahrer der privaten Busunternehmen. Am Montag wollen sie auch den Busverkehr in weiten Teilen der Region Rheinhessen/Nahe zum Erliegen bringen.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Busfahrer der privaten Unternehmen in ganz Rheinland-Pfalz am Montag ab 3 Uhr zu Warnstreiks aufgerufen. Die Unternehmen bedienen den regionalen Busverkehr, so dass es in der Region Rheinhessen/Nahe zu vielen Ausfällen kommen wird.

Busverkehr Kreis Alzey-Worms fällt komplett aus

Der Kreis Alzey-Worms rechnet damit, dass alle Buslinien in seinem Bereich ausfallen. Das betrifft den Pendlerverkehr und die Schulbusse. Insgesamt sind das 30 Buslinien, die normalerweise von der DB Regio Bus Mitte GmbH bedient werden.

Auch im Stadtgebiet Worms wird wohl kein Bus der DB Regio Bus Mitte fahren. Das teilt die Stadt Worms mit und bittet jetzt schon um Verständnis bei den Fahrgästen.

Im Landkreis Mainz-Bingen Schulbusverkehr stark betroffen

Im Landkreis Mainz-Bingen streiken vor allem die Subdienstleister der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN). Da diese den Schulbusverkehr bedienen, fallen dort die Schulbusse aus. Das teilt der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN) mit. Die Schulen seien deshalb bereits über den Streik am Montag informiert.

Auch der regionale Elternsprecher für Rheinhessen und die Pfalz, Ishak Kurt, sagte dem SWR, er findet es bedauerlich, dass jetzt nach dem Bahnstreik auch noch die Busse bestreikt werden. Er habe den Schulelternsprechern schon mitgeteilt, dass es am Montag für die Kinder und Jugendlichen schwierig werden könnte, mit dem Bus in die Schule zu fahren.

"Ich finde es bedauerlich, dass nach dem Bahnstreik auch noch die Omnibusfahrer streiken. Das trifft auch Schulkinder und ihre Eltern.

In der Stadt Bingen kann es ebenfalls zu Busausfällen kommen, teilt der Kreis mit. Auch hier würden private Busunternehmen eingesetzt.

In der Stadt Bad Kreuznach wird der Busverkehr normal laufen. Hier bedient die KRN selbst die Buslinien, so dass es keine Ausfälle geben wird.

Auch in Mainz fallen Buslinien aus

In Mainz fahren neben den städtischen Bussen auch Busse der DB Regio Bus Mitte. Die Mainzer Mobilität rechnet daher damit, dass am Montag etwa 15 bis 20 Prozent der Busfahrten im Stadtgebiet ausfallen werden. Laut eines Sprechers seien davon alle Linien betroffen. Im Laufe des Wochenendes will die Mainzer Mobilität nähere Informationen auf ihrer Internetseite liefern.

Wo gibt es Informationen für die Fahrgäste?

Der RNN bittet seine Fahrgäste, sich am Montag auf den Internetseiten des RNN über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Alle Buslinien, die wegen des Busfahrerstreiks nicht fahren, würden dort aufgelistet.

Auch die Mainzer Mobilität wird auf ihrer Internetseite bekannt geben, welche Buslinien in Mainz ausfallen.

Ver.di will 500 Euro mehr Lohn

In den Tarifverhandlungen für die rund 4.000 Beschäftigten des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz hatten die Arbeitgeber am 18. Dezember ein neues Angebot vorgelegt. Das bezeichnete der Verhandlungsführer von ver.di, Marko Bärschneider, als "unterirdisch" und eine reine "Provokation". Die Gewerkschaft kündigte daraufhin Streiks für Januar an.

Ver.di verlangt 500 Euro mehr Lohn oder Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro, "um den inflationsbedingten Verlust der letzten Jahre zu kompensieren".