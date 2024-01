per Mail teilen

Am Montag kommt man mit dem Bus nur schwer zur Arbeit oder zur Schule: Die Gewerkschaft ver.di ruft auch im Norden von RLP zu Warnstreiks bei privaten Busunternehmen auf.

Wie überall in Rheinland-Pfalz müssen sich am Montag auch Berufspendlerinnen und -pendler sowie Schülerinnen und Schüler darauf einstellen, dass im Norden des Landes viele Busse nicht fahren werden. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Beschäftigten im privaten Busgewerbe am 15. Januar zu einem ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Diese privaten Busunternehmen im Norden von RLP sind betroffen

Laut ver.di richtet sich der Aufruf zum Warnstreik an die Beschäftigten der DB Regio Bus Mitte, der DB Regio Bus Rhein Mosel und der Koblenzer Verkehrsbetriebe kobev. Ab 3 Uhr morgens bis zum Betriebsende sollen sie die Arbeit niederlegen.

Außerdem sollen sich auch die Busfahrerinnen und Busfahrer der SVG Scherer Verkehrs GmbH, der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, der Stemmler-Bus GmbH, der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, der Neuwieder VRW und der MVB, der Zickenheiner GmbH, der Jörg Orthen GmbH und der Martin Becker GmbH beteiligen.

Die Westerwaldbus GmbH versucht den Schülerverkehr möglichst aufrecht zu erhalten. Ob dies auf allen Linien gelingen wird, ist sehr unsicher.

Die betroffenen Unternehmen rechnen damit, dass es zu massiven Einschränkungen im Busverkehr kommen wird.

In Koblenz haben die Schulbusse Priorität

In Koblenz will die koveb erreichen, dass wenigstens ein Teil der Schulbusse trotz des Warnstreiks fährt. Das Unternehmen setzt dafür einen Sonderfahrplan um. Demnach sollen die folgenden Linien gefahren werden: 2/12, 3/13, 4/14, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Linien 15, 16, 19, 26, 27 und 29 fallen dagegen aus.

Weitere Einschränkungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es von der koveb. Sie bittet ihre Fahrgäste deshalb, sich auf der Homepage über die aktuellen Verkehrsmeldungen zu informieren.

Westerwaldbus GmbH hofft, dass die Schulbusse fahren werden

Oliver Schrei, der Geschäftsführer der Westerwaldbahn GmbH, zu der der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH gehört, hat dem SWR etwa mitgeteilt: "Die Westerwaldbus GmbH versucht den Schülerverkehr möglichst aufrecht zu erhalten. Ob dies auf allen Linien gelingen wird, ist sehr unsicher. Krankheitsbedingte Ausfälle erschweren die Gewährleistung des Busverkehrs zusätzlich. Daher möchten wir mitteilen, dass am Montag, den 15.01.2024, mit Ausfällen in den Linien- und Schülerverkehren zu rechnen ist. Die Schulen wurden informiert."

Wir haben keinen Einfluss auf den Ablauf des Streiks.

Und der Mittelrheinische Verkehrsbetrieb MVB und der Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald VRW schreiben auf ihrer gemeinsamen Homepage: "Wir haben keinen Einfluss auf den Ablauf des Streiks. Wir werden nicht im Einzelnen über das Vorgehen der Gewerkschaft informiert. Wir können daher im Voraus keine Aussagen treffen, ob einzelne Fahrten durchgeführt werden oder nicht."

Zudem weisen MVB und VWR darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler am Montag möglicherweise zwar mit dem Bus in die Schule kommen. Das bedeute aber noch nicht, dass sie auch wieder nach Hause zurück kämen: "Wir bedauern das sehr, sind in dieser Angelegenheit aber machtlos."

Das Busunternehmen Martin Becker weist darauf hin, dass voraussichtlich alle Fahrten im Kreis Altenkirchen, sowie im Rhein-Lahn-Kreis (Linienbündel Diez, Blaues Ländchen und Einrich) ausfallen.

DB rät Regio-Bus-Fahrgästen, sich zu informieren

Die Deutsche Bahn rät allen Fahrgästen dazu, sich zu informieren, ob und welche Busse der DB Regio Bus Mitte GmbH und der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH fahren. Denn zum jetzigen Zeitpunkt wisse man nicht, "wie viele unserer Beschäftigten dem Streikaufruf folgen und welche Verbindungen betroffen sein werden."

Die DB rechnet nach eigenen Angaben aber mit massiven Auswirkungen des verdi-Streiks am Montag auf den Busbetrieb in Rheinland-Pfalz.

Verkehrsverbund Rhein-Mosel kritisiert Warnstreik am Montag

Stephan Pauly, der Geschäftsführer des Verkehrsbundes Rhein-Mosel (VRM) sagte dem SWR, der finde den kurzfristig einberufenen Warnstreik am Montag unfair. Gerade die kleineren Verkehrsbetriebe stünden dadurch vor dem Wochenende vor großen Herausforderungen. Für sie sei es kaum noch möglich, Notfallfahrpläne zu erstellen und die Kunden rechtzeitig darüber zu informieren. Betroffen seien etwa 62.000 Schüler und 160.000 andere Fahrgäste im Zuständigkeitsbereich des VRM.

Stephan Pauly rechnet für den Norden des Landes mit Chaos im öffentlichen Nahverkehr: "Ich gehe davon aus, dass etwa 80 Prozent der Verkehrsleistung des VRM eingeschränkt sein werden."

Was ist der Grund für den Warnstreik im privaten Busgewerbe?

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden, die am Mittwoch, den 17. Januar weitergehen sollen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sind sie der Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen bislang nicht entgegengekommen.

ver.di fordert für die Beschäftigten der privaten Verkehrsbetriebe 500 Euro mehr Gehalt und einmalig 3.000 Euro. Laut ver.di hatte die Arbeitgeberseite aber lediglich den Busfahrerinnen und Busfahrern eine Lohnerhöhung von 2,45 Prozent für dieses Jahr angeboten. Dieses Angebot bezeichnete ein Gewerkschaftssprecher als unzureichend.